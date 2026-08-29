La Laguna convertirá las antiguas cocheras de Marqués de Celada en un centro social

El Ayuntamiento de La Laguna destinará 1.003.830 euros a transformar las antiguas cocheras de la calle Marqués de Celada en un nuevo centro social con servicios para personas con discapacidad y mayores.
El inmueble, de 1.198 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas, ya cuenta con el proyecto de reforma. El Consistorio prevé sacar las obras a licitación antes de que termine 2026 y ejecutarlas durante 2027, con un plazo de seis meses.
La actuación permitirá recuperar el uso de este espacio municipal y distribuirlo entre dos servicios. La planta baja albergará una unidad de fisioterapia destinada a la rehabilitación y atención a la discapacidad, mientras que la planta superior se convertirá en la nueva sede de la Asociación de Mayores Padre Anchieta.
Así será la planta baja
La planta baja dispone de dos locales situados a ambos lados de la entrada principal. Cada uno supera los 200 metros cuadrados de superficie útil.
Estos espacios se acondicionarán para albergar una unidad de fisioterapia y atención a la discapacidad. El proyecto contempla consultas, salas de espera, dependencias auxiliares y aseos.
La intervención también permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad del inmueble y actualizar sus instalaciones.
Una nueva sede para los mayores
La planta superior cuenta con unos 600 metros cuadrados de superficie útil y estará destinada a la Asociación de Mayores Padre Anchieta.
El proyecto contempla diferentes espacios para desarrollar las actividades de la asociación. Entre ellos habrá un salón de actos polivalente con capacidad para más de 80 personas, además de aulas, un gimnasio, un office y otras dependencias complementarias.
La distribución busca adaptar la planta a las necesidades de los usuarios y concentrar en un mismo espacio diferentes actividades sociales y de participación.
Una inversión de más de un millón de euros
La reforma supondrá una inversión municipal de 1.003.830 euros.
Según ha informado el Ayuntamiento, el proyecto es fruto del trabajo conjunto de las áreas de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad y Bienestar Social, que durante los últimos años han estudiado alternativas para dotar de un nuevo uso a los locales municipales.
La intervención incluirá la redistribución y renovación de los espacios, la mejora de la accesibilidad y la actualización de las principales instalaciones del inmueble.
El objetivo es adaptar las antiguas cocheras a nuevos usos sociales y aprovechar un edificio municipal de casi 1.200 metros cuadrados.
Si se cumplen las previsiones municipales, las obras se licitarán antes de finalizar el año y se ejecutarán durante 2027, con un plazo previsto de seis meses.