La Palma conquista Hollywood: un premio internacional reconoce sus paisajes en ‘Pluribus’

La Palma vuelve a ganar protagonismo en Hollywood. El equipo de localizaciones de Pluribus, la serie de Apple TV+ creada por Vince Gilligan, ha recibido el premio a las mejores localizaciones en una serie de televisión contemporánea en la 13.ª edición de los Location Managers Guild International Awards (LMGI Awards).
El reconocimiento distingue el trabajo de Christian Diaz de Bedoya, John O’Connor, Priscila Calero, Jorge Noguerales, Yanira De Armas y Will Brewster, responsables de localizar y preparar los escenarios utilizados por la producción.
Los paisajes de La Palma aparecen en Pluribus
La producción utilizó localizaciones como El Cubo de La Galga, el Bosque de Los Tilos, San Andrés y Sauces y distintos puntos de Tazacorte para recrear escenarios latinoamericanos.
La Palma aportó a la serie sus paisajes de laurisilva y diferentes entornos urbanos. Según el Cabildo, estos espacios fueron seleccionados para construir parte del universo visual de la producción.
El reconocimiento de los LMGI Awards premia precisamente el trabajo de los equipos encargados de encontrar y gestionar las localizaciones que permiten construir visualmente una producción. Pluribus ganó en la categoría de Outstanding Locations in a Contemporary Television Series, frente a otras producciones de televisión.
¿De qué trata Pluribus, la serie de Vince Gilligan?
Pluribus es una serie de ciencia ficción y drama creada por Vince Gilligan, responsable de Breaking Bad y cocreador de Better Call Saul. Está protagonizada por Rhea Seehorn, conocida por interpretar a Kim Wexler en Better Call Saul.
La historia parte de una premisa tan sencilla como inquietante: la persona más desgraciada del planeta debe salvar al mundo de la felicidad.
La protagonista es Carol Sturka, una novelista que observa cómo el mundo cambia después de un extraño acontecimiento. Un descubrimiento realizado por un astrónomo pone al planeta patas arriba y Carol se enfrenta a una nueva realidad que no entiende y que rechaza.
La serie plantea así un mundo en el que la felicidad colectiva deja de ser necesariamente una buena noticia. Carol se convierte en una de las pocas personas capaces de cuestionar esa nueva realidad y trata de averiguar qué está ocurriendo.
Apple TV+ define la producción como una obra de género híbrido que combina ciencia ficción y drama, con una temporada inicial de nueve episodios. La serie se estrenó el 7 de noviembre de 2025 y ya tiene una segunda temporada encargada.
Un nuevo reconocimiento internacional para la serie
El premio de los LMGI Awards se suma a la trayectoria de una producción que ha recibido otros reconocimientos durante 2026.
Pluribus cuenta con 18 nominaciones a los premios Emmy de 2026, entre ellas las de mejor serie dramática, mejor actriz protagonista para Rhea Seehorn y mejor actor de reparto para Carlos-Manuel Vesga.
Además, la producción ganó el Gotham Television Award a la serie dramática revelación en 2026.
El propio Vince Gilligan recibió también uno de los reconocimientos especiales de los LMGI Awards de este año, el Eva Monley Award.
La Palma, escaparate para nuevas producciones
El reconocimiento vuelve a poner el foco en La Palma como destino para rodajes internacionales.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destacó la importancia de que una producción internacional haya encontrado en los paisajes de la Isla espacios adecuados para construir parte de su historia.
La consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, señaló que el premio también permite visibilizar el trabajo de los equipos de localizaciones y las oportunidades que genera la llegada de producciones internacionales.
Por su parte, la consejera de Turismo, Raquel Rebollo, vinculó estos rodajes con la promoción de la Isla como destino para el denominado turismo de pantalla, basado en el interés de los viajeros por conocer lugares que han visto previamente en películas y series.
La Isla ya cuenta con otros precedentes en este ámbito, entre ellos el reconocimiento obtenido en los EUFCN Location Awards de Berlín.