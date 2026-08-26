Leroy Merlin alerta del riesgo para los menores que accedan a estas piscinas tubulares

Leroy Merlin ha alertado del riesgo de acceso no controlado de menores a algunas piscinas tubulares de las marcas Intex y Bestway debido a un error en el diseño de la correa de compresión.
En concreto, los productos afectados son las piscinas tubulares adquiridas antes de octubre de 2025 que contengan cincha de compresión y midan 1,20 metros o más.
La marca Bestway ha indicado que se trata de los modelos de piscinas elevadas redondas y ovaladas de las gamas Power Steel y Steel Pro, equipadas con bandas de compresión situadas en el exterior de las patas de soporte verticales. La empresa Intex ha señalado que se trata de las piscinas circulares Metal Frame, Prism Frame y Ultra Frame/Ultra XTR.
La empresa ha indicado en una nota informativa a los usuarios que hayan adquirido una de las piscinas afectadas que deben «solicitar al fabricante un kit complementario y gratuito que permite modificar la correa de compresión diseñado para evitar que los niños puedan acceder a la piscina».
Para pedir el kit de seguridad para las piscinas de la marca Bestway, los usuarios pueden acceder al formulario en este enlace. Por su parte, el de la marca Intex lo pueden encontrar en este enlace.