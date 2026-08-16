El sorteo de la Lotería Nacional riega de suerte a Tenerife y Gran Canaria

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, 15 de agosto, ha dejado una parte de su fortuna en Canarias.
El primer premio, agraciado con 60.000 euros al décimo al número 90.742, se vendió en la calle Luis Doreste Silva, 44, en Las Palmas de Gran Canaria, según informó Loterías y Apuestas del Estado.
Por su parte, el segundo premio, correspondiente al 45.289 y dotado con 12.000 euros al décimo, dejó boletos premiados en la isla de Tenerife.
En concreto, el número se expendió en el local ubicado en la autopista TF-1 a la altura de El Porís de Abona (Arico), así como en el despacho de la carretera general TF-28, 136, en Valle de San Lorenzo (Arona).
El primer premio estuvo muy repartido en la Península y se despachó en administraciones de Griñón y Alcalá de Henares (Madrid), Muñana (Ávila), Almendricos (Murcia), Mataró (Barcelona), Peñíscola (Castellón), Palafrugell (Girona), Logroño (La Rioja) y Barakaldo (Vizcaya).
El segundo premio también dejó acertantes en Terrassa y Manresa (Barcelona), Adamuz (Córdoba), Leganés (Madrid), Burgos, Torredelcampo (Jaén), Gijón y Grado (Asturias), Benahadux (Almería), San Pedro del Arroyo (Ávila) y La Alberca (Murcia), además de la venta canalizada a través de la web oficial del organismo público.
Los reintegros de la jornada correspondieron a las terminaciones 1, 2 y 4, por valor de 6 euros.