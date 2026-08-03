Quién es el Maestro Shin, el coreano que será Hijo Adoptivo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado por unanimidad iniciar el procedimiento para conceder el título de Hijo Adoptivo de la Isla al Maestro Shin, referente de las artes marciales y figura clave en los intercambios deportivos y culturales entre Tenerife y Corea del Sur.
El acuerdo reconoce la trayectoria de Hyun Seung Shin Ra, conocido popularmente como Maestro Shin, quien llegó a Santa Cruz de Tenerife en 1977. Desde entonces ha desarrollado una amplia labor vinculada al taekwondo, el hapkido, la acupuntura y la difusión de la cultura coreana.
La aprobación del expediente no implica todavía la concesión definitiva del título. El Cabildo inicia ahora el procedimiento previsto en su Reglamento de Distinciones Honoríficas para otorgarle una de las máximas distinciones de la Corporación insular.
Quién es el Maestro Shin
Hyun Seung Shin Ra nació el 6 de marzo de 1952 en Seosan, en la región surcoreana de Chungcheong del Sur. Comenzó a practicar taekwondo y hapkido a los 10 años, una formación que también incorporó conocimientos de filosofía oriental y acupuntura.
Según la información incorporada al expediente, durante su juventud ejerció como maestro de artes marciales y en 1974 empezó a impartir clases en la Asociación de Hapkido de Corea.
En 1977 se trasladó a Santa Cruz de Tenerife, donde abrió un centro de artes marciales en la calle San Francisco. Su llegada lo convirtió en uno de los primeros maestros en introducir y divulgar el taekwondo y el hapkido en las Islas.
A partir de 1982 desarrolló su actividad en el Pabellón Municipal de Deportes Quico Cabrera, donde dirigió el denominado Club Pabellón. De esta estructura surgieron posteriormente diferentes clubes de taekwondo en Tenerife.
El Cabildo destaca que su trabajo permitió formar a varias generaciones de deportistas y profesores, algunos de los cuales continuaron sus estudios en universidades de Corea del Sur.
El vínculo entre la lucha canaria y el ssireum
Una parte esencial de su trayectoria ha sido su relación con la lucha canaria. Desde 1990 impulsó y coordinó intercambios entre este deporte vernáculo y el ssireum, modalidad tradicional de lucha coreana.
El Maestro Shin actuó como intérprete, organizador y enlace entre las delegaciones de Canarias y Corea del Sur durante más de tres décadas.
Estos intercambios permitieron que luchadores canarios participaran en campeonatos internacionales de ssireum. El expediente cita los títulos mundiales logrados por Eusebio Ledesma en 2017 y Ayoze Reyes en 2019, además del subcampeonato de Fabián Rocha en 2018.
En 2018 también promovió una exhibición de lucha tradicional coreana en el Instituto de Educación Secundaria Las Veredillas, en Santa Cruz de Tenerife, con la participación de un equipo procedente de la isla surcoreana de Jeju.
Una vida dedicada a las artes marciales
El Maestro Shin posee el noveno dan de taekwondo y el noveno dan de hapkido, según la documentación aportada por el Cabildo.
A lo largo de su carrera ha dirigido cursos y seminarios en ciudades como Madrid, Barcelona, Estocolmo y Varsovia. También figura como miembro fundador de las federaciones Española y Canaria de Taekwondo.
Su actividad se extendió además a Gran Canaria, donde participó en la creación e impulso del Club Mencey de Taekwondo. En 2014 recibió un homenaje en el Real Club Náutico de Las Palmas.
En la actualidad preside la Asociación Canaria de Manopuntura Coreana, desde la que imparte conocimientos relacionados con la filosofía oriental, la acupuntura y esta técnica terapéutica. También ocupa la vicepresidencia de la organización World Doowon Hapkido, de la que fue cofundador en 2002.
El monumento a los marinos coreanos de Tenerife
Su contribución también ha estado vinculada a la comunidad coreana asentada en Tenerife.
Como presidente de esta comunidad, promovió el monumento dedicado a los marinos coreanos fallecidos en Canarias. La escultura se encuentra desde 1999 en una rotonda próxima a la entrada de la Dársena Pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La iniciativa recuerda la presencia de una numerosa colonia de ciudadanos coreanos que trabajó en la actividad pesquera del banco canario-sahariano durante las últimas décadas del siglo XX.
En 2014 se dio el nombre de Plaza del Coreano a este espacio del puerto capitalino, presentado como el primer lugar público de España vinculado expresamente a Corea.
Los reconocimientos recibidos por el Maestro Shin
El expediente aprobado por el Pleno enumera diferentes distinciones concedidas al Maestro Shin durante su trayectoria.
Entre ellas figuran la Medalla de Plata al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Taekwondo y la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Santa Cruz de Tenerife.
También recibió en 1997 una condecoración del Gobierno de Corea del Sur por su trabajo en favor de la cultura coreana y de las relaciones entre ambos territorios.
Desde el año 2000 forma parte, según el expediente, del Consejo Nacional para la Reunificación de Corea.
El Cabildo considera que su labor ha trascendido el ámbito deportivo y ha contribuido a la integración social, la convivencia y el fortalecimiento de las relaciones entre Tenerife y Corea del Sur.
La unanimidad de todos los grupos políticos abre ahora el procedimiento para que Hyun Seung Shin Ra sea reconocido oficialmente como Hijo Adoptivo de Tenerife.