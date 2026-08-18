La segunda mayor incautación de ‘gas de la risa’ de Europa cae en Tenerife

La Policía Local de Arona y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal acusada de importar y distribuir óxido nitroso, conocido como ‘gas de la risa’ en el sur de Tenerife.
La operación Centro se ha saldado con seis detenidos, seis investigados y la incautación de 13 toneladas de esta sustancia, la segunda mayor aprehensión de este tipo en Europa.
La investigación, dirigida por el Tribunal de Instancia de Arona y la Fiscalía Delegada Antidroga, incluyó registros en Arona y otros dos municipios de la Isla.
Según el Ayuntamiento de Arona, los agentes locales colaboraron en los registros, custodiarán el material y gestionarán el transporte para la posterior destrucción del gas intervenido tras la autorización judicial.
Qué se ha incautado en la operación Centro
En los registros practicados, las fuerzas de seguridad localizaron material preparado para la venta ilegal y otros efectos delictivos:
- 10.394 recipientes de óxido nitroso con un peso total cercano a los 13.000 kilos.
- Sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.
- Armas de fuego simuladas y armas blancas.
- Dispositivos electrónicos y documentación clave para la investigación.
Delitos imputados y origen de la investigación
A los 12 implicados se les investiga por pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.
El operativo fue desarrollado por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas. Las autoridades confirman que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las Islas.