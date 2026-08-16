Muere un pastor de 54 años alcanzado por un rayo mientras trabajaba

Un pastor de 54 años y vecino de la comarca de La Ribagorza ha fallecido tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores de pastoreo en la Sierra de Sis, en el término municipal de Arén (Huesca).
El trágico suceso ocurrió en la tarde del pasado viernes, en torno a las 14:00 horas, en pleno episodio de inestabilidad meteorológica en el Pirineo oscense.
Un particular alertó a la Central 062 de la Guardia Civil de Huesca, informando de que una persona había sido víctima de una descarga eléctrica en una zona de difícil acceso de la montaña.
De inmediato, la Benemérita activó un operativo de emergencia integrado por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, una unidad aérea de salvamento y un médico del 061.
A su llegada al lugar de la incidencia, los sanitarios y el equipo de rescate solo pudieron certificar el fallecimiento del trabajador, quien presentaba lesiones incompatibles con la vida provocadas por el impacto directo del rayo.
El cadáver fue evacuado en el helicóptero de la Guardia Civil hasta la helisuperficie de Benasque, donde aguardaban las asistencias de los servicios funerarios.
El cuerpo fue trasladado posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza para la realización de la autopsia.
Las diligencias e investigación para esclarecer los pormenores del accidente han quedado a cargo del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Barbastro.
Inestabilidad en la Península
El accidente en la provincia de Huesca se suma a un incremento de la actividad tormentosa con intenso aparato eléctrico en distintos puntos del país.
Durante la madrugada posterior al suceso en Arén, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabilizó cerca de 900 descargas nube-tierra en la comunidad autónoma de Andalucía, afectando con especial severidad a las provincias de Málaga, Granada y Córdoba, con acumulados que superaron los 25 litros por metro cuadrado.