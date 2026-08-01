Adiós a los adoquines hundidos: La Laguna comienza las obras en una de sus calles más transitadas

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna inicia este martes, 4 de agosto, los trabajos de renovación de la calle Herradores mediante la ejecución de unas roderas provisionales de asfalto desde el aparcamiento de las Casas Consistoriales hasta el cruce con la Avenida de la Trinidad y la calle Tabares de Cala, prolongando las ya existentes en el primer tramo de la calle desde la plaza de San Cristóbal (popularmente conocida como La Milagrosa).
La actuación consistirá en la retirada de las franjas de adoquines que actualmente presentan un acusado estado de deterioro y hundimiento, para su sustitución por roderas provisionales de mezcla bituminosa. El material retirado será debidamente seleccionado, clasificado y trasladado a las naves municipales para su almacenamiento y posible reutilización.
El concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explica que en esta intervención “seguimos el mismo criterio adoptado en su momento en el primer tramo de la calle Herradores y, más recientemente, en el entorno de la Plaza del Cristo, que ha demostrado ser una solución muy acertada para garantizar el tránsito de vehículos, la seguridad peatonal y el mantenimiento de la vía”.
“En este caso se trata además de una calle muy transitada, que soporta un volumen de tráfico elevado, al estar en pleno centro de la ciudad y en una de las principales áreas comerciales del municipio, por lo que tenemos que garantizar su correcto estado de conservación”, asegura el edil, quien explica que se ha optado por realizar esta intervención en el mes de agosto para que cause las menores molestias posibles.
Los trabajos se aprovecharán para recalzar la cinta central de piedra, reparar las losas adyacentes a las nuevas roderas y ajustar la rasante de las tapas de registro y servicios afectados, corrigiendo los posibles desperfectos y mejorando las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionalidad del pavimento.
Ángel Chinea indica que estas obras se suman al reciente reasfaltado y acondicionamiento de la Avenida de la Trinidad, ejecutado el pasado mes de julio, y la repavimentación de la calle Barcelona, “con lo que completamos y la mejora del entorno viario en uno de los principales puntos de entrada al centro de la ciudad”.
El concejal recuerda que en agosto de 2021 el ayuntamiento ejecutó con carácter de urgencia el último tramo de la calle Herradores debido al hundimiento que presentaban los adoquines del pavimento por el peso de los vehículos, lo que incluso obligó al cierre de la calle. Como solución más adecuada para la seguridad vial se optó, previa aprobación por el pleno, por la instalación de las actuales roderas de asfalto. Ahora esta solución se extiende hasta el cruce con la Avenida de la Trinidad y la calle Tabares de Cala, evitando así un mayor deterioro del pavimento.
Desde la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad se solicita la mayor colaboración vecinal, para que los trabajos puedan desarrollarse con normalidad, prestando especial atención a la señalización vertical y las indicaciones de los operarios. Se establecerá doble sentido de la circulación en Herradores y Heraclio Sánchez, exclusivamente para el acceso a vehículos autorizados y garajes. Las posibles alteraciones en el acceso a los garajes de la zona, tanto en jornada diurna como nocturna, serán comunicadas por la empresa concesionaria de los trabajos, según se desarrollen las obras.