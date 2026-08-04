Fin a las inundaciones en El Pris: el proyecto de 1,4 millones que arranca este mes en Tacoronte

El Cabildo de Tenerife ha mantenido una reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Tacoronte para exponer el proyecto de mejora hidráulica que se ejecutará en la zona de El Pris, en la carretera insular TF-165, una actuación que permitirá solucionar de forma definitiva los problemas de inundaciones y escorrentías que se producen en este punto durante los episodios de lluvias intensas tal y como ocurrió con el paso de la borrasca Therese, que afectó a diferentes puntos de la Isla entre los días 18 y 26 de marzo del presente año.
El encuentro contó con la participación del consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, quien estuvo acompañado por personal técnico del área, que explicó a la alcaldesa, Sandra Izquierdo, y a miembros del Gobierno municipal el alcance de una intervención que contempla una inversión aproximada de 1,4 millones de euros y cuyo inicio está previsto este mismo mes.
Durante la reunión se abordaron los aspectos técnicos de la obra y la planificación de los trabajos, con el objetivo de coordinar su desarrollo y reducir al máximo las afecciones que puedan ocasionarse tanto a la circulación como a los residentes de la zona.
Asimismo, ambas administraciones acordaron continuar con la labor informativa y de coordinación mediante una nueva reunión que tendrá lugar hoy con los vecinos y vecinas, en la que se explicarán los detalles de la actuación, el calendario previsto y las medidas que se adoptarán para facilitar los accesos a las viviendas y minimizar las molestias derivadas de la ejecución de las obras.
“Queremos que los vecinos conozcan de primera mano el alcance de una actuación que es imprescindible para resolver un problema histórico de esta zona. Nuestro objetivo es ejecutar las obras con la máxima rapidez, pero también con la máxima coordinación con el Ayuntamiento y con quienes viven en el entorno, reduciendo en todo lo posible las afecciones que puedan producirse durante los trabajos”, señaló Dámaso Arteaga.
Arteaga añadió que esta intervención permitirá incrementar de forma muy significativa la capacidad de evacuación de las aguas pluviales mediante la construcción de nuevos colectores, drenajes y elementos de protección frente a la erosión, y evitará que vuelvan a repetirse los graves episodios de inundaciones y arrastres sufridos en los últimos años.
Por su parte, Sandra Izquierdo, destacó la importancia de la coordinación entre ambas administraciones para afrontar una actuación muy demandada por los vecinos. “Se trata de una obra necesaria para mejorar la seguridad de esta zona y ofrecer una solución definitiva a un problema que genera importantes dificultades cada vez que se producen lluvias intensas. Valoramos muy positivamente la disposición del Cabildo para mantener una comunicación permanente con el Ayuntamiento y con los residentes durante toda la ejecución de los trabajos”.
Mejoras futuras
La actuación en la TF-165 contempla la ejecución de nuevos colectores, pozos de registro, bajantes escalonados, la adecuación de cunetas y puntos de descarga, una nueva obra de drenaje transversal, medidas de protección frente a la erosión y la reposición de los firmes afectados.
Estas mejoras permitirán aumentar la capacidad hidráulica de la infraestructura y reducir el riesgo de nuevos desbordamientos, mejorando la seguridad tanto de la carretera como de las viviendas situadas aguas abajo.
Todo ello forma parte del conjunto de actuaciones de emergencia impulsadas por el Cabildo para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en la red viaria insular.
Obras de emergencia para reparar los daños de Therese
El Cabildo ha aprobado la ejecución de obras de emergencia por importe de 12,4 millones para reparar los daños ocasionados por la borrasca Therese en 17 carreteras insulares con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad y garantizar la correcta funcionalidad de las vías.