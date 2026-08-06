El Cabildo de Tenerife da luz verde a las obras en la TF-1: 13,8 millones para renovar 18 kilómetros de autopista

El Cabildo de Tenerife adjudicó las obras de rehabilitación del firme de la autopista TF-1 entre los puntos kilométricos 1+400 y 20+000, una actuación que permitirá renovar cerca de 18,6 kilómetros de uno de los ejes viarios con mayor intensidad de tráfico de la Isla. La inversión asciende a 13.855.850,25 euros, distribuida en dos lotes, con un plazo de ejecución de seis meses para cada uno de ellos.
Esta actuación, considerada por la institución insular como “estratégica” para la Isla, permitirá “mejorar la seguridad vial, optimizar la movilidad y reforzar la sostenibilidad en uno de los principales ejes de comunicación de Tenerife, por el que circulan diariamente más de 70.000 vehículos“, explicaron en un comunicado.
El proyecto contempla la rehabilitación integral del firme de la carretera que conecta Santa Cruz de Tenerife y Güímar, con actuaciones destinadas a mejorar el estado de la vía, reforzar la seguridad de la circulación y garantizar unas mejores condiciones para los usuarios. Los trabajos se han dividido en dos lotes en función de los tramos de actuación.
El Lote 1, correspondiente al tramo comprendido entre Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, fue adjudicado a Transformaciones y Servicios, S.L. por un importe de 7.507.192,86 euros, mientras que el Lote 2, que abarca el recorrido entre El Rosario, Candelaria y Arafo, fue adjudicado a Señalizaciones Villar, S.A. por 6.348.657,39 euros.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que “seguimos dando pasos firmes para modernizar la red viaria insular con actuaciones que mejoran la seguridad, la comodidad de los desplazamientos y la conservación de unas infraestructuras esenciales para la movilidad de Tenerife. La TF-1 soporta diariamente un elevado volumen de tráfico y esta intervención permitirá ofrecer un firme más seguro, resistente y preparado para las necesidades actuales y futuras de la Isla”.
Actuación
Por su parte, el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, explicó que la rehabilitación no se limita al reasfaltado del firme, sino que “incorpora importantes mejoras complementarias”. En este sentido, detalló que la intervención incluye actuaciones sobre distintos elementos de la vía, como la mejora de la señalización, la incorporación de nuevos sistemas de protección y la aplicación de soluciones técnicas orientadas a optimizar la conservación del pavimento.
La actuación forma parte de la estrategia insular de conservación y mejora de la red de carreteras que impulsa el Cabildo de Tenerife y permitirá prolongar la vida útil del firme, incrementar la seguridad de la circulación y reducir las necesidades futuras de mantenimiento en uno de los corredores de mayor tráfico de la Isla. Según la corporación insular, los trabajos contribuirán a mantener unas mejores condiciones de uso de una infraestructura clave para la movilidad entre el área metropolitana y el sur de la Isla.
Mejoras complementarias en señalización y protección
Entre las mejoras previstas se incluyen bandas sonoras en los márgenes de la calzada, renovación de la señalización horizontal y vertical, nuevos vallados de protección en medianas y actuaciones en los ramales de enlace. Los contratos incorporan además mezclas asfálticas con un 50% de material reciclado.