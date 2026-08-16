Ona Mafalda: “Me gusta pensar que quienes vienen a escucharme a un concierto luego se irán con ganas de comerse el mundo”

Phe Festival celebra el 4 y el 5 de septiembre sus dos jornadas de conciertos. En el cartel de dos de los tres escenarios de la cita de Puerto de la Cruz -el tercero está dedicado a la música electrónica y la cultura de club-, figuran 18 artistas y bandas locales, nacionales e internacionales. Ona Mafalda mostrará el sábado 5 ante el público su música, “donde la guitarra eléctrica y las emociones más crudas ocupan el centro del escenario”, indican desde el festival. Nacida en Londres y con orígenes búlgaros y españoles [sus padres son Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal], su propuesta nace a partir de influencias británicas e hispanas.
-El 5 de septiembre actúa en Tenerife, en el Phe Festival. ¿Qué representa para usted la experiencia del directo?
“Aparte de todo lo que rodea a la música, es la oportunidad de conocer nuevos lugares, estar en ciudades que no he visitado antes o reencontrarme con el público. Es algo muy especial poder mostrar mi trabajo en un concierto y compartir esos momentos tan bonitos que nos proporciona la música”.
-¿Cómo presentaría un concierto suyo a quien nunca ha tenido la oportunidad de escucharla sobre un escenario?
“A cada concierto que tenemos vamos con muchísima energía. Somos cuatro músicos actuando y siempre me gusta pensar que mis conciertos te hacen sentir bien. Que cuando acaban te vas con muchas ganas de comerte el mundo”.
-El pasado año publicó ‘Reset’, su segundo álbum, tras ‘Ona’ (2023), y ya ha ofrecido varios adelantos de su próximo EP, ‘Todo en orden’ (2026). ¿Cómo describiría el camino desde que tuvo claro que quería dedicarse a la música?
“No ha sido en línea recta: ha tenido muchas curvas, subidas y bajadas, pero de todos esos momentos, los altos y los bajos, aprendo. Las diferentes experiencias me hacen llegar a muchos lugares, como ahora a Tenerife, donde compartiré con la gente el resultado de ese viaje a través de la música”.
“Mi camino en la música no es en línea recta: hay curvas, subidas y descensos; eso me sirve para aprender muchas cosas”
-En su obra confluyen canciones en español y en inglés. ¿El idioma desempeña un papel esencial en el proceso de composición o todo se va decantando hacia uno u otro de forma mucho más espontánea?
“Esas dos culturas explican gran parte de lo que soy. Nací en Londres, mis padres viven ahí. Estuve en Reino Unido hasta los 18 años y cuando pienso en volver a casa es allí donde voy. De manera que una mitad mía es de Inglaterra y la otra mitad de España. En mis canciones me expreso de una manera muy natural. No pienso mucho en qué idioma voy a cantar cuando me pongo a escribir, sino que el idioma surge de acuerdo con las emociones que voy sintiendo en cada momento”.
-¿Y luego encuentra diferencias entre los públicos hispanos y los anglosajones o, al fin y al cabo, la música y las emociones están al margen del origen de quienes las sienten?
“Aunque quizás suene algo cursi [ríe], la música es universal y el público de cualquier sitio puede ser fantástico y transmitir mucha energía. No aprecio diferencias, sobre todo, en ese momento tan especial en el que estamos compartiendo la experiencia de la música y todo lo que nos hace sentir durante un concierto. En todos los públicos encuentro ese lado increíble”.
“Cuando me pongo a escribir, no pienso en qué idioma cantaré, sino que son las emociones que voy sintiendo las que me lo dicen”
-¿Cuánto de perfeccionista hay en usted? ¿Pasa mucho tiempo desde que surge esa primera idea para un nuevo tema hasta que lo da por acabado?
“Antes lo era mucho más. Con los años, con la experiencia, creciendo y aprendiendo, y todavía, desde luego, me queda mucho por aprender, ya no lo soy tanto. Quizás en el pasado el perfeccionismo me supuso un freno. De hecho, ahora intento no darle tantas vueltas a las cosas. No todo sale siempre a la primera, pero en ocasiones es mucho mejor sacarlas al mundo y observar cómo reacciona que guardarlas en un cajón con la idea de mejorarlas, porque quizás ya nunca salen de ahí”.
-Más tarde, cuando comienza a presentar en directo esas canciones, ¿hay espacio para que cambien, se transformen y, de alguna manera, evolucionen?
“Sí, por supuesto. No dejan de hacerlo. Es verdad que ahora mi sonido es mucho más alternativo que hace un tiempo. Por ejemplo, canciones del álbum Ona, escritas a lo mejor hace cinco años, las hemos rearreglado, rehecho y reversionado para interpretarlas en los directos que hacemos en la actualidad. Esto solo demuestra, al final, que las canciones pueden tener muchas vidas”.
“Quiero hacer letras que me hagan sentir empoderada y, a la vez, que ayuden a la gente a salir de los momentos bajos”
-¿Qué temáticas o, si prefiere, qué obsesiones, le interesan explorar en las letras de sus composiciones?
“Ahora mismo, por ejemplo, no estoy por las canciones tristes. Al contrario, quiero hacer letras que me hagan sentir empoderada y, a su vez, que quizás también ayuden a quienes las escuchan a salir de esos momentos bajos que todos atravesamos en determinados momentos. Eso es, sobre todo, lo que intento ahora plasmar cuando me pongo a escribir nuevas canciones”.
-¿Qué es lo mejor y qué es lo que no lleva tan bien de salir a la carretera para presentar su música?
“Lo mejor, como digo, es ese momento que compartimos en torno a la música. Siempre pienso qué magia y qué honor representa para mí que la gente disfrute con las canciones que hago, que se implique en ellas, que las cante, que forme parte de una experiencia común conmigo y con mi banda. Estar todos juntos ahí es algo muy mágico. Pero luego también hay sacrificio, estás mucho tiempo fuera de casa y hay cosas que te faltan, a las que debes renunciar… Estar ausente de encuentros familiares y con amigos… Pero no me quejo: sé que soy una persona afortunada por contar con esta oportunidad y voy adelante con todo [ríe]”.
“En las giras es cuando más inspirada me siento para crear nuevas canciones, porque al viajar recibo mucha información”
-¿Y hay tiempo para pensar y trabajar en nuevas ideas en medio de una gira?
“En mi caso, sí. Precisamente, es donde más inspirada me siento, porque en las giras veo y aprendo muchas cosas. Hay mucha información, por lo que, aunque no pueda dedicarme todo el rato a ello, escribo, hago demos, me pongo a cantar con la grabadora del teléfono móvil… Todo eso me va llenando de ideas para, más tarde, cuando acabe la gira y regrese a casa, ponerme a trabajar con ellas”.