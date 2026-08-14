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La plataforma que exige que no se celebre el Día de Tenerife el 2 de febrero se moviliza

El colectivo reclama por escrito al Cabildo que considere trasladar el día a otra fecha que no relegue a la Virgen
La plataforma que exige que no se celebre el Día de Tenerife el 2 de febrero se moviliza
La Patrona de Canarias, en su peregrinación. / Sergio Méndez
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La Plataforma Cívica 2 de Febrero ha culminado la remisión de una carta informativa y un dosier institucional a los 88 ayuntamientos y a los siete cabildos insulares de Canarias, con el propósito de trasladar a todas las administraciones locales del Archipiélago la necesidad de preservar el significado histórico, religioso, cultural y patrimonial del 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria, Patrona General del Archipiélago Canario.

La iniciativa parte de una consideración esencial: el 2 de febrero no constituye únicamente una fecha vinculada a Tenerife. La Virgen de Candelaria es un símbolo compartido por toda Canarias y su patronazgo forma parte del patrimonio común de las islas. Por ello, la Plataforma entiende que su salvaguarda interpela al conjunto de las instituciones canarias y exige una respuesta basada en la responsabilidad, la cooperación y el respeto a la memoria histórica del Archipiélago.

La asociación presentó el miércoles, 12 de agosto, una petición formal ante el Cabildo de Tenerife para solicitar que reconsidere la fecha elegida para celebrar el Día de Tenerife y traslade dicha conmemoración a otra jornada.

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La Plataforma respalda que Tenerife cuente con un día institucional propio. Su objeción se dirige exclusivamente a que esa celebración se haya fijado el 2 de febrero, fecha históricamente consagrada a la Virgen de Candelaria. La coincidencia puede contribuir a relegar progresivamente el significado y la proyección del patronazgo de la Virgen como Patrona General del Archipiélago Canario.

“Día de Tenerife, sí; no, a celebrarlo el 2 de febrero. Hay muchas fechas posibles para celebrar con orgullo nuestra isla, pero el 2 de febrero debe seguir siendo, íntegramente, el día de la Patrona de Canarias”, señala Alfredo Blas Arencibia Saavedra, presidente de la Plataforma Cívica 2 de Febrero.

La documentación remitida expone los antecedentes históricos e institucionales de la festividad y recuerda que la advocación de Candelaria fue reconocida como Patrona de Canarias por Clemente VIII en 1599.

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