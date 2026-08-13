Si vas a peregrinar a Candelaria, toma nota: la Aemet avisa de temperaturas de más de 34 grados en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Canarias un repunte de las temperaturas que superará los 34 ºC y alcanzará los 36 ºC en zonas del sur y cumbres. La jornada estará marcada por cielos con intervalos nubosos en el norte, ligera calima en altura y viento del alisio con rachas fuertes.
Ante esta situación, la Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria. Los termómetros registrarán valores nocturnos especialmente calurosos en las zonas más expuestas de la Isla, donde las mínimas apenas descenderán de los 26 ºC a 28 ºC.
En la Isla de Tenerife, la probabilidad de alcanzar los 34 ºC es elevada en medianías orientadas al sur y oeste, así como en las zonas bajas del área metropolitana. Si vas a peregrinar a Candelaria por las fiestas, toma nota de las temperaturas y de los senderos y pistas cerrados ante la situación de riesgo de incendio forestal.
Avisos amarillos por calor en Gran Canaria
El aviso amarillo permanecerá activo desde las 11:00 hasta las 19:59 horas de este viernes. La medida por peligro bajo afecta a las Cumbres de Gran Canaria, la cuenca de Tejeda, las medianías orientadas al sur y oeste, y la vertiente este.
Según la Aemet, la probabilidad de registrar máximas de hasta 36 ºC o 37 ºC en estos puntos oscila entre el 40% y el 70%. En el resto del Archipiélago, no se descarta alcanzar los 34 ºC en medianías del sur de Tenerife, el sureste de Fuerteventura, el área metropolitana tinerfeña, el sur de La Gomera y el sureste de El Hierro.
El viento del alisio soplará con intensidad en los litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve, con rachas muy fuertes de madrugada y al final del día. En la mar se prevé viento del noreste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo de uno a dos metros en La Palma, Tenerife y La Gomera.
El tiempo este viernes isla por isla
- Tenerife: nuboso en el nordeste por debajo de 600-800 metros con apertura de claros en las horas centrales. En las medianías del sur y oeste es probable alcanzar los 34 ºC, con mínimas entre 24 ºC y 26 ºC. Alisio fuerte en extremos sureste y noroeste. Santa Cruz de Tenerife registrará entre 25 ºC y 32 ºC.
- Gran Canaria: cielos nubosos en el norte por debajo de 500-700 metros y poco nuboso en el resto. Máximas de hasta 37 ºC en el sureste y cuenca de Tejeda. Alisio fuerte en costas del sureste y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria, termómetros entre 23 ºC y 27 ºC.
- Lanzarote: intervalos nubosos en el norte y oeste con apertura de claros a mediodía. Calima en altura y máximas de 30 ºC a 32 ºC en el sureste. Arrecife tendrá entre 22 ºC y 30 ºC.
- Fuerteventura: cielos poco nubosos con brumas nocturnas en el norte y oeste. Se prevén 32 ºC en el interior sur y sureste, con probabilidad de 34 ºC. Puerto del Rosario oscilará entre 22 ºC y 28 ºC.
- La Gomera: nuboso en el norte por debajo de 500-700 metros. Las medianías del sur registrarán de 30 ºC a 32 ºC, sin descartar los 34 ºC. San Sebastián de La Gomera estará entre 25 ºC y 29 ºC.
- La Palma: cielos nubosos en el norte y este por debajo de 600-800 metros. Las medianías del oeste alcanzarán los 32 ºC. En Santa Cruz de La Palma, valores entre 23 ºC y 28 ºC.
- El Hierro: intervalos nubosos en el norte. En el sureste se podrán alcanzar los 34 ºC. Alisio fuerte en el nordeste, sur y oeste. Valverde oscilará entre 19 ºC y 27 ºC.
Tenerife suspende la peregrinación a Candelaria por senderos y montes
El Cabildo de Tenerife suspende, de forma preventiva, el tránsito de peregrinos por senderos y pistas forestales utilizados para llegar al municipio de Candelaria, ante la actual situación de riesgo de incendios forestales y la elevada afluencia que tradicionalmente registran estas rutas durante la festividad de la Virgen de Candelaria. Por el contrario, recomienda utilizar el tradicional Camino Viejo de Candelaria desde la ermita de Machado (El Rosario).
El cierre afecta a diez vías forestales, cinco correspondientes a los ascensos desde la ladera norte y cinco a los descensos por la ladera sur.
En la ladera norte quedan cerrados:
- Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula) desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24.
- Sendero PR TF 25 desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.
- Sendero PR TF 25.2 desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.
- Sendero PR TF 25.3 desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25.
- Sendero PR-TF 35.4 Aguamansa – La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24.
En los descensos por la ladera sur quedan cerrados:
- Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil, entre Güímar y Arafo.
- Pista de la Helechera, en Candelaria.
- Pista de los Dornajos, en Candelaria.
- Pista de El Fayal, en Candelaria.
- Pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, en Candelaria.