El Cabildo, sobre las restricciones de acceso a Masca: “Multiplica el uso de la guagua y reduce la presión del tráfico”

Los controles de acceso a Masca han elevado un 179% el número de pasajeros de la línea 355 de Titsa. Un total de 5.558 personas utilizaron la guagua entre el jueves 30 de julio y el domingo 2 de agosto, frente a las 1.989 registradas durante el mismo periodo de la semana anterior.
La cifra supone 3.569 viajeros adicionales y confirma, según el Cabildo de Tenerife, un cambio en la forma de desplazarse hasta el caserío mientras permanecen vigentes las restricciones para vehículos privados y de alquiler.
Las medidas se aplican por motivos de seguridad entre las 09.00 y las 16.00 horas. Limitan la entrada de visitantes que se desplacen exclusivamente con fines turísticos o recreativos, pero permiten el acceso a residentes, trabajadores, propietarios, transporte público y servicios esenciales.
Casi 1.400 pasajeros diarios hacia Masca
La línea 355, que conecta Buenavista del Norte, Masca y Santiago del Teide, transportó una media de 1.398 pasajeros diarios durante los cuatro primeros días de aplicación de los controles.
El jueves viajaron en guagua 1.467 personas; el viernes, 1.502; el sábado, 1.501; y el domingo, 1.088, según las estadísticas del Sistema de Ayuda a la Explotación de Titsa facilitadas por el Cabildo.
Durante el mismo periodo de la semana anterior, cuando las restricciones todavía no estaban vigentes, la media fue de 497 usuarios diarios.
En concreto, se contabilizaron 602 pasajeros el jueves, 563 el viernes, 495 el sábado y 329 el domingo. El volumen actual es 2,8 veces superior al registrado entonces.
Por qué se limita el acceso de vehículos a Masca
El Cabildo sostiene que la regulación responde a los problemas de seguridad detectados en distintos informes técnicos sobre el Parque Rural de Teno.
La carretera TF-436 es la única vía que conecta con el caserío. La elevada presencia de vehículos puede dificultar la circulación y comprometer la entrada de los medios de extinción y emergencias durante un incendio u otra situación de riesgo.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, recordó las dificultades registradas para controlar un conato de incendio ocurrido semanas atrás en el propio pueblo.
“La prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas”, afirmó Pérez, quien defendió la regulación de la única vía de acceso durante periodos de alerta, preemergencia o emergencia.
La medida tiene carácter preventivo, temporal y dinámico. Solo se activa cuando las condiciones de riesgo y los planes de protección civil justifican la implantación de los controles.
Qué vehículos pueden acceder a Masca
Los controles están instalados en la TF-436, a la altura de Las Lagunetas, en el punto kilométrico 10+600, y de Santiago del Teide, en el 22+000.
Durante su aplicación pueden entrar:
- Residentes del caserío.
- Propietarios de viviendas y terrenos.
- Trabajadores que deban desplazarse por motivos profesionales.
- Guaguas y otros vehículos de transporte público.
- Servicios de emergencia.
- Personal encargado de servicios esenciales.
- Vehículos expresamente autorizados.
La restricción afecta a los vehículos de visitantes cuya finalidad sea exclusivamente turística o recreativa y que no estén vinculados a la residencia, el trabajo o la prestación de servicios.
Por tanto, la medida no supone el cierre completo de Masca, sino una limitación temporal para determinados vehículos particulares y de alquiler.
El Cabildo defiende la guagua como alternativa
La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, considera que el aumento de pasajeros demuestra que el transporte público puede ordenar las visitas y reducir la congestión.
“El incremento de usuarios de la línea 355 confirma que el transporte público es la herramienta más eficaz para compatibilizar la protección de un espacio natural tan singular como Masca con el acceso ordenado de los visitantes”, señaló.
El Cabildo mantiene que el objetivo es garantizar la seguridad, facilitar la respuesta de los servicios de emergencia y ofrecer una alternativa al vehículo privado.
Los controles continúan sujetos a las condiciones de riesgo que motivaron su activación. La institución insular no ha indicado en el material facilitado una fecha concreta para su retirada.