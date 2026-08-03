La Esperanza celebra 50 años de su tradicional romería bajo el sol de la tarde

El cambio de horario como consecuencia del aviso por altas temperaturas no consiguió frenar ayer a los miles de asistentes que tomaron las calles para disfrutar de una de las festividades más esperadas de El Rosario.
Por primera vez en sus 50 años de historia, la emblemática romería en honor a la Virgen de La Esperanza se celebró en horario de tarde, demostrando que las ganas de fiesta y la tradición están por encima del termómetro, una decisión acertada para garantizar el bienestar de personas y animales.
Al finalizar la misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza -amenizada por la voz de la Agrupación Folclórica Amigos de La Esperanza-, la comitiva arrancó, tal y como estaba previsto, pasadas las 19.00 horas. Alrededor de 25 carretas y barcos, acompañados por el mismo número de agrupaciones folclóricas, completaron un recorrido que afortunadamente contó con sombra constante.
Para combatir los estragos del calor, muchas de las carretas repartieron abanicos y vasos de plástico entre el público que disfrutó del ambiente festivo propio de este tipo de celebraciones, al ritmo de la música, el buen vino y los productos de la tierra.
El general de la Brigada de la Guardia Civil, Juan Hernández Mosquera, presidió la comitiva junto al alcalde, Escolástico Gil, y por primera vez lo hizo ataviado con traje tradicional.
Una de las novedades de esta edición fue la inauguración del nuevo arco procesional por el que pasó la Virgen en la tarde del sábado. Esta pieza sustituyó al antiguo pórtico de la plaza del Ayuntamiento y lleva la firma de la artista y muralista local Elia Estévez Art (autora también del cartel anunciador de este año, dedicado a la isla de La Gomera). Su propuesta combinó tradición y simbolismo mediante una estructura de madera policromada con motivos inspirados en la naturaleza, rindiendo homenaje al paisaje, la riqueza vegetal y los oficios tradicionales del municipio.
El broche de oro a esta jornada histórica llegó pasadas las 21.00 horas, cuando la plaza estalló en fiesta al ritmo de las orquestas Wamampy y Acapulco, alargando la celebración hasta bien entrada la noche.
El programa de fiestas continuará durante la primera quincena de agosto con actividades familiares, deportivas y culturales finalizará el día el 15 con Freestyle Zombies, un show internacional de acrobacias sobre motocicletas.