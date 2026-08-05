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Tres rutas gratuitas para recorrer la historia y naturaleza de La Laguna

Las propuestas se extenderán durante agosto y septiembre con recorridos guiados por la costa, los espacios rurales y el patrimonio histórico lagunero
Tres rutas gratuitas para recorrer la historia y naturaleza de La Laguna
Centro histórico de La Laguna. DA
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La Laguna desarrollará los meses de agosto y septiembre una nueva edición de sus rutas guiadas gratuitas, una iniciativa que combina patrimonio, naturaleza e historia para dar a conocer distintos enclaves del municipio.

La oferta incluye la tercera edición de la Ruta del Agua de Bajamar, la segunda de Mar, Música y Montaña. Punta del Hidalgo y una nueva programación de Turismo en Positivo.

El concejal accidental de Turismo, Fran Hernández, explicó que estas actividades permiten descubrir el municipio “desde una experiencia cercana, respetuosa y enriquecedora”, poniendo en valor la naturaleza, la historia y la identidad de sus pueblos y barrios.

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La Ruta del Agua de Bajamar propone un recorrido por algunos de los espacios más representativos de este núcleo costero, como la ermita de San Juan, las piscinas naturales o el Palmeral de Bajamar. Por su parte, Mar, Música y Montaña ofrece un itinerario por Punta del Hidalgo centrado en la relación de este enclave con el mar, el paisaje y su patrimonio cultural.

La programación se completa con Turismo en Positivo, una propuesta de senderismo interpretativo que combina patrimonio, biodiversidad, gastronomía local y sensibilización ambiental.

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa, que se abre dos semanas antes de cada recorrido.

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