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Salvamento Marítimo traslada a El Hierro un cayuco con unos 97 personas

El cayuco había sido avistado por el helicóptero Helimer 204 a 54,7 kilómetros de la Isla
El barco de Salvamento entrando en El Hierro. | DA
El barco de Salvamento en El Hierro. | DA
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Salvamento Marítimo ha rescatado al sur de la isla de El Hierro un cayuco con unas 97 personas a bordo y se dirige hacia el puerto de La Restinga donde han sido desembarcados.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que el recuento de los ocupantes de la embarcación es provisional hasta que lleguen a puerto.

El cayuco había sido avistado por el helicóptero de este organismo Helimer 204 a 54,7 kilómetros de El Hierro y hasta allí se dirigió la Salvamar Dipha que los traslada al puerto.

Un dispositivo sanitario los espera en el puerto de La Restinga para ser atendidos.

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