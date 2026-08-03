San Juan de la Rambla cae con la cabeza alta en el Grand Prix ante una puntuación récord

San Juan de la Rambla no pudo ante un implacable Quintanar del Rey en la tercera entrega de El Grand Prix del Verano 2026. El municipio de Tenerife cayó derrotado tras sumar 21 puntos frente a los 42 del cuadro conquense, que logró la puntuación más alta registrada en el concurso de RTVE desde su regreso en 2023 y se situó como líder provisional de la clasificación general.
El equipo tinerfeño, amparado por la atleta y paratleta Desirée Vila como madrina, dio la batalla a lo largo de las 12 pruebas de la noche. Sin embargo, la efectividad del conjunto de Castilla-La Mancha —apoyado por el actor Secun de la Rosa— decantó la balanza en juegos emblemáticos como la Champions Prix de soplidos, Alicia en el país de las canastillas o las Gaviotas malotas.
La prueba de los ‘Súper bolos’ sentenció el choque
El momento clave del programa se vivió en la prueba de los Súper bolos. El lanzador de Quintanar del Rey, Fernando Miguel Alarcón ‘Culete’, se convirtió en el gran fenómeno televisivo de la velada tras derribar cinco bolos —incluido el dorado— en una serie caótica que dejó atónito al presentador Ramón García.
“No había visto un lanzamiento igual en la vida. ‘Culete’ ha hecho cosas increíbles, pero ha sido efectivo”, confesó Ramón García ante las cámaras de Televisión Española.
A pesar del esfuerzo del representante de la Isla de Tenerife, San Juan de la Rambla no pudo remontar la brecha en el marcador final, quedando relegado a la cuarta posición del ranking del concurso.
Así queda la clasificación del Grand Prix 2026
Tras la emisión de este domingo —programada de forma extraordinaria para ajustar la pauta tras el parón por el Mundial de fútbol—, la tabla general de la temporada queda encabezada por el municipio manchego:
- 1. Quintanar del Rey (Cuenca): 42 puntos
- 2. Polinyà (Barcelona): 36 puntos
- 3. Balanegra (Almería): 25 puntos
- 4. San Juan de la Rambla (Tenerife): 21 puntos
El concurso continúa sin descanso en La 1 de TVE y RTVE Play con la emisión del cuarto programa este lunes 3 de agosto a las 21:45 horas, en un duelo entre Altura (Castellón) y Pradejón (La Rioja).