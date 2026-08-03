Santa Cruz habilita 41 nuevos aparcamientos en el barrio de La Salud

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en servicio 41 nuevas plazas de aparcamiento en la Vía de Cornisa, ubicada en el barrio de La Salud. La medida, impulsada por la área de Movilidad y Accesibilidad Universal, suma 29 estacionamientos para coches y 12 para motocicletas con el objetivo de aliviar la falta de sitio en una de las zonas con mayor densidad de la capital.
La habilitación de este espacio ha sido posible tras eliminar uno de los sentidos de circulación de la Vía de Cornisa. La calle pasa a ser de sentido único, lo que permite destinar el carril liberado a la creación de estos nuevos estacionamientos en batería y en cordón.
Una solución provisional consensuada con los vecinos
Esta reordenación vial responde a un estudio técnico de tráfico y a las demandas trasmitidas por los colectivos del distrito Salud-La Salle. Las plazas tienen un carácter provisional, ya que los técnicos municipales evaluarán el impacto de la medida en la circulación del entorno antes de fijar su continuidad definitiva.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, ha señalado que la actuación busca responder a la elevada presencia de residentes y visitantes en la zona. Por su parte, la edil de Movilidad, Evelyn Alonso, ha destacado que el cambio vial responde a una propuesta acordada con las asociaciones vecinales para optimizar el espacio público.
El área de Movilidad justifica esta intervención por el progresivo aumento de vehículos en la Isla y por picos de demanda específicos en La Salud. El barrio registra una gran afluencia en periodos clave del año debido a los ensayos de las agrupaciones del Carnaval en el antiguo mercado.
Además, el consistorio busca compensar la pérdida de aparcamientos que provocará la próxima demolición de la antigua iglesia de San Gerardo, obra que obligará a reordenar los estacionamientos del entorno. Esta actuación en la Vía de Cornisa se suma a la realizada recientemente en la calle Benahoare, donde la corporación local duplicó la capacidad con 21 plazas para turismos y tres para motos.