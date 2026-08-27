St. Pedro anuncia su esperado concierto en Tenerife: “Nos vemos en casa”

El artista tinerfeño St. Pedro actuará el próximo 4 de septiembre en Tejina, su localidad natal, después de las numerosas peticiones de sus seguidores para que diera un concierto en Tenerife. La actuación comenzará a las 22:00 horas en la Plaza de Tejina y contará, según el cartel anunciado por el propio artista, con invitados especiales.
“Nos vemos en casa”, ha escrito St. Pedro en sus redes sociales junto al vídeo con el que anuncia el concierto. El cantante ha acompañado el mensaje con tres corazones de color amarillo, naranja y verde, los colores que representan a los Corazones de Tejina, una de las tradiciones más conocidas de las fiestas de su pueblo.
St. Pedro vuelve a actuar en su Tenerife natal
El concierto se enmarca en las Fiestas en Honor a San Bartolomé de Tejina 2026, una de las celebraciones más destacadas de esta localidad de San Cristóbal de La Laguna.
La actuación supone además el regreso del artista a Tejina, donde nació. St. Pedro se ha convertido en uno de los artistas canarios con mayor proyección nacional tras su participación en el Benidorm Fest.
El propio cantante ha sido quien ha confirmado la fecha a través de sus redes sociales, después de que sus seguidores reclamaran durante meses una actuación en su tierra.