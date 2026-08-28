TEA cierra su programación de cine de agosto con la película ‘Un taxi en Tokio’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, cierra su programación cinematográfica de agosto con Un taxi en Tokio (2025). El veterano cineasta japonés Yôji Yamada dirige esta emotiva road movie ambientada en la capital nipona, basada en la película francesa Un paseo con Madeleine. El film, que se proyecta desde desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas), descubre una historia tierna y conmovedora sobre los encuentros inesperados que pueden cambiar una vida.
Presentada en el BCN Film Fest y con 11 nominaciones a los Japan Academy Awards, la cinta se pasa en versión original en japonés con subtítulos en español. Chieko Baisho, Takuya Kimura, Yu Aoi Takaya y Sakoda Yûka encabezan el reparto de este trabajo, que propone un viaje por los recuerdos de toda una vida.
La película presenta a Koji, un taxista de Tokio con problemas económicos, que acepta el encargo de llevar a Sumire, una mujer japonesa de 85 años, a la residencia donde vivirá a partir de ahora. Durante el trayecto, el conductor la acompaña por distintos lugares de la ciudad marcados por los recuerdos de la anciana.