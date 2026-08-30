Tejina se llena de verde, naranja y amarrillo por el Día de los Corazones

Los vecinos de la localidad lagunera de Tejina, en Tenerife, han salido este domingo a las calles para celebrar el Día de los Corazones, una fiesta multitudinaria en la que los tres barrios que forman este enclave compiten entre sí elaborando unas estructuras de doce metros de largo y más de 100 kilos con frutas de la zona y detalles costumbristas vinculados al mundo rural.
La celebración en honor a San Bartolomé ha reunido a cientos de personas y ha vuelto a teñir la plaza de la iglesia con los colores verde, amarillo y naranja de las camisetas, con las que los tejineros se agrupan entre el Pico, la Calle Arriba y la Calle Abajo, respectivamente.
Desde temprano los locales de cada uno de los barrios se fueron llenando de vecinos que admiraban los detalles de cada uno de los corazones, especialmente los panes elaborados con formas y motivos de toda índole, desde animales hasta balcones canarios o escenas de la vida en el campo, mientras las parrandas comenzaban a afinar y preparar los instrumentos para el festejo.
Con el sonido de los fuegos artificiales se dio inicio al evento, que comenzó con la organización de grupos de entre veinte y treinta personas para trasladar los corazones hasta la plaza del pueblo sobre sus hombros, una tarea que tienen que realizar de forma coordinada mientras mantienen el paso al ritmo de la música.
Una vez en la iglesia, cada barrio colocó las estructuras sobre el suelo para escuchar el pregón del cura, ante la atenta mirada de autoridades como el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, o el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, entre otros, mientras los asistentes competían entre sí con cánticos alabando a los suyos y al patrón de las fiestas.
Después de obtener la bendición del santo, los participantes cargaron los corazones hasta los postes situados por fuera de la iglesia para levantarlos y dejarlos anclados, donde permanecerán hasta mañana lunes para que tanto locales como visitantes puedan observar el trabajo realizado durante meses por las asociaciones de vecinos.
Sin embargo, la celebración culminará en la tarde del lunes con el Descuelgue de los Corazones, un fin de fiesta por todo lo alto en el que las estructuras son desmontadas poco a poco desde lo alto de los postes y las frutas, verduras y panes que lo conforman son arrojados al público, entre los que se desata la lucha para poder hacerse con un recuerdo del evento que está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).