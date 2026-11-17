Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, informa que con motivo del tradicional encendido de luces de La Laguna, la compañía reforzará sus servicios con una lanzadera directa y gratuita además de aumentar la frecuencia en líneas como la 014 y 015, líneas que conectan Santa Cruz con La Laguna, desde las 17.15 h de la tarde.
Lanzadera especial
Este servicio se habilitará a partir de las 15:20 horas del 20 de noviembre hasta las 03:15 horas de la madrugada del día siguiente con una frecuencia aproximada de 10 minutos. La lanzadera podrá cogerse desde una parada provisional habilitada junto a las escaleras del Centro Comercial Alcampo en la parte baja del recinto y conectará con el Intercambiador de La Laguna de forma directa y completamente gratuita.
Refuerzos de líneas
Los viajes del área metropolitana de las guaguas 014 y 015 sumarán a su oferta habitual más viajes acorde a la demanda entre las 17.15 de la tarde y las 01.15 horas mientras que se habilitará una línea lanzadera que pasará cada 10 minutos desde las 15.20 de la tarde hasta las 03.15 horas.
La compañía continúa comprometida con mejorar el servicio que ofrece a sus más de 80 millones de usuarios y usuarias. De esta manera, la empresa de Transportes Interurbanos se ocupa de mantener una mayor conectividad entre las áreas metropolitanas en los días especiales.
Titsa recuerda que esta información puede consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono 922.53.13.00 o a través de las redes sociales de la compañía.