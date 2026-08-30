Tierra Bonita reclama máxima transparencia sobre las ayudas del volcán de La Palma

La Asociación Tierra Bonita, que mantiene un litigio judicial contra el Gobierno canario para reclamar la difusión de las actas y grabaciones del Plan de Emergencias anteriores a la erupción de 2021 de La Palma, también defiende que la máxima transparencia se aplique a las ayudas concedidas desde 2024 a las personas físicas afectadas por la catástrofe.
Este colectivo ciudadano afirma no compartir la decisión de mantener oculta la identidad de los cientos de beneficiarios de las llamadas «compensaciones» económicas por el valor de lo perdido en la catástrofe. El asunto se encuentra ahora judicializado, después de que el Gobierno canario recurriera el requerimiento del Comisionado de Transparencia de Canarias para que esta información sea pública. A ello hay que añadir otro recurso judicial de la oposición parlamentaria contra la negativa del Ejecutivo a facilitar estos datos.
Tierra Bonita aclara que no cuestiona el objetivo de estas subvenciones, ya que “el derecho a recuperar sus proyectos de vida es una reivindicación básica de la población damnificada, pero sí la decisión de declarar confidencial la identidad de las personas que las reciben”. Según explican, el Gobierno canario alega que el importe de las ayudas permitiría deducir su situación económica anterior a la erupción.
Es más, la asociación afirma que le consta que mantener en secreto la identidad de los beneficiarios nunca ha sido una reivindicación general de los afectados por el volcán. Además, el artículo que establece esta confidencialidad en la Ley 5/2025, de Volcanes de Canarias, tampoco figuraba en el texto original de la iniciativa legislativa popular promovida por damnificados del volcán con el apoyo de casi 19.000 firmas.
Según el análisis realizado por Tierra Bonita, en las resoluciones de estas «compensaciones» con destinatario anónimo publicadas en el Boletín Oficial de Canarias desde 2024 figuran tres que superan el millón de euros -concretamente, 1.549.220€, 1.500.000€ y 1.197.404€- y otras tres que rebasan los 800.000 euros -934.776€, 822.264€ y 818.546€-.
En la franja situada entre 500.001 y 800.000 euros aparecen 12 beneficiarios; en el tramo comprendido entre 400.001 y 500.000 euros constan 22 personas físicas perceptoras; entre 300.001 y 400.000 euros hay 40 beneficiarios; entre 200.001 y 300.000 euros figuran 97 ayudas concedidas, y entre 100.001 y 200.000 euros se contabilizan 236 destinatarios.