Trabajo en Santa Cruz: los 16 cursos gratis que te ayudarán a encontrarlo

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ofrece 16 cursos gratis dirigidos a personas desempleadas que quieren mejorar sus competencias y aumentar sus opciones de encontrar trabajo. La programación incluye formación sobre currículum, entrevistas, herramientas digitales, trámites de empleo y comunicación.
Los 16 cursos gratis para encontrar trabajo en Santa Cruz
La programación formativa se desarrolla en el Centro municipal de Empleo y Formación de Santa Cruz de Tenerife y reúne diferentes talleres prácticos destinados a facilitar la búsqueda de empleo.
Uno de los primeros cursos tendrá lugar este 26 de agosto y estará centrado en la navegación por internet, los motores de búsqueda y la identificación de fuentes de información fiables.
El 31 de agosto será el turno de Ofimática Esencial para Empleo; documentos y archivos, mientras que entre el 1 y el 17 de septiembre se desarrollará el Grupo de Empleabilidad Activa-T Empleo.
Fechas de los cursos gratuitos
La programación incluye las siguientes acciones:
- 26 de agosto: Aterrizaje Digital para la Empleabilidad; navegación y búsqueda.
- 31 de agosto: Ofimática Esencial para Empleo; documentos y archivos.
- 1 al 17 de septiembre: Grupo de Empleabilidad Activa-T Empleo.
- 2 y 28 de septiembre: Súper email: organiza, responde y comunica mejor.
- 7 y 30 de septiembre: Tu CV; tu perfil a medida.
- 9 de septiembre: Regístrate: alta guiada en nuestra Agencia de Colocación.
- 10 de septiembre: Piensa y diseña tu CV.
- 14 de septiembre: Tu DARDE en orden: aprende a renovar y gestionar tu demanda.
- 16 de septiembre: SCE a un Clic; explorando y utilizando su gestión rápida.
- 17 de septiembre: Estar bien para trabajar: Hábitos saludables para el empleo.
- 21 de septiembre: nueva sesión de Aterrizaje Digital para la Empleabilidad.
- 22 de septiembre: Entrena tu Entrevista: De la oferta al contrato.
- 23 de septiembre: nueva sesión de Ofimática Esencial para Empleo.
- 30 de septiembre: nueva sesión de Tu CV; tu perfil a medida.
- 19 de octubre: Programa de Comunicación: pensar, comunicar, convencer.
Ojo editorial: el texto original habla de 16 acciones formativas, pero el listado de fechas que facilita la nota incluye 15 acciones/sesiones diferenciadas si se cuentan las actividades descritas. Yo comprobaría el programa oficial antes de publicar “los 16 cursos” como dato cerrado.
También hay 100 cursos online gratis
La formación presencial se complementa con Santa Cruz Form@, una plataforma que actualmente ofrece alrededor de 100 cursos online gratuitos para personas empadronadas o residentes en Santa Cruz de Tenerife.
El catálogo incluye formación de Informática y comunicaciones, idiomas, comercio y marketing, hostelería y turismo, administración, sanidad, imagen personal y mantenimiento, entre otras áreas.
La previsión de la Sociedad de Desarrollo es ampliar la oferta hasta 170 cursos online a final de año.
Cómo apuntarse a los cursos gratis
Las personas interesadas pueden consultar la programación completa y realizar la inscripción a través de la plataforma Emplea Santa Cruz, donde también se publican ofertas de empleo gestionadas por la Agencia de Colocación y otros servicios de orientación laboral.