Deja el coche 15 días en un parking de Santa Cruz y al volver se lleva una sorpresa: este truco le ahorró 200 euros

Un usuario de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica un truco que, según relata, le permitió ahorrarse cerca de 200 euros al dejar su coche durante 15 días en el parking del Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife.
El hombre cuenta que dejó allí estacionado su vehículo durante dos semanas mientras se desplazaba hasta el aeropuerto utilizando la guagua. A su regreso, se encontró con una factura de 240 euros por el estacionamiento.
Sin embargo, el importe final fue muy diferente gracias a un detalle que, según explica, muchos usuarios desconocen. Al haber utilizado la guagua para desplazarse hasta el aeropuerto, presentó el ticket del transporte público en el parking y pudo beneficiarse del descuento asociado al uso combinado del aparcamiento y la guagua.
Según relata en el vídeo, este descuento hizo que el coste del estacionamiento se redujera en unos 200 euros. Finalmente, asegura que tuvo que pagar 48 euros por los 15 días que había dejado el coche.
@fqrmusica
Mira este dato, te puede servir si no lo conoces , nos ahorramos casi 200€ en parking♬ sonido original – Félix Alejandro Quiñ
Hasta cuatro horas gratis
La clave está en las condiciones del aparcamiento para los usuarios que combinan el vehículo privado con el transporte público. Al utilizar la guagua y acreditar el viaje con el correspondiente ticket, se pueden obtener hasta cuatro horas de estacionamiento gratuito, según el sistema aplicado en el Intercambiador.
De esta forma, el aparcamiento puede resultar mucho más económico para quienes dejan el coche allí y continúan su trayecto en transporte público, especialmente en desplazamientos al aeropuerto.
El vídeo publicado en TikTok ha servido para poner el foco en una posibilidad que algunos conductores desconocían y que puede suponer una diferencia importante en la factura final del parking.
Eso sí, las condiciones y descuentos están sujetos a los requisitos establecidos por el servicio, por lo que conviene consultar las condiciones vigentes antes de utilizar esta opción.