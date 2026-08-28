Diego Lorenzoni, ufólogo, sobre una extraña experiencia en el Teide: “Vimos un ser gris”

El ufólogo Diego Lorenzoni ha relatado una supuesta experiencia que, según asegura, vivió junto a otros compañeros durante una noche de observación de estrellas en el Teide. El grupo acudió al Parque Nacional en busca de “algo exótico” y, según su testimonio, terminó observando una luz que se acercó hasta ellos dentro de una esfera transparente.
Lorenzoni contó la experiencia en declaraciones a La Diez Capital Radio, donde explicó que los acontecimientos comenzaron poco después de llegar al lugar. Según su relato, su vehículo empezó a presentar un comportamiento extraño.
“Mi coche, que por aquel entonces no era automático, comenzó a cerrarse solo. Lo abrí y se volvió a cerrar solo”, afirmó el ufólogo. Según añadió, el grupo interpretó aquel episodio como una señal de que “algo estaba a punto de pasar”.
Una luz que se acercaba desde la base del Teide
El episodio que más llamó la atención del grupo llegó después, cuando observaron una luz en la zona de la base del Teide.
En un primer momento, pensaron que podía tratarse de una persona que se encontraba realizando senderismo durante la noche. Sin embargo, según explicó Lorenzoni, la luz comenzó a acercarse progresivamente.
“Vimos una luz en la base del Teide. Pensamos que era alguien haciendo senderismo, pero vimos que cada vez se acercaba más y que tenía forma de bola”, relató.
El ufólogo aseguró entonces que pudieron distinguir una figura en el interior de aquella esfera.
“Dentro de esa esfera, transparente, había un ser gris”, afirmó durante la entrevista.
Diego Lorenzoni y el relato de la experiencia ufológica en Tenerife
El testimonio de Lorenzoni se enmarca en el ámbito de la ufología, una disciplina que estudia los fenómenos relacionados con supuestos objetos voladores no identificados y otros acontecimientos que sus protagonistas consideran de origen desconocido.
En este caso, las afirmaciones sobre la esfera, la figura que habría aparecido en su interior y el comportamiento del vehículo forman parte del testimonio personal del ufólogo.
No se aportan en el relato pruebas independientes que permitan confirmar que la figura observada correspondiera a un ser de origen extraterrestre ni que el fenómeno tuviera una explicación fuera de lo conocido.
La experiencia, según Lorenzoni, tuvo lugar mientras el grupo se encontraba en el Teide observando las estrellas y buscando precisamente algún fenómeno que considerasen fuera de lo habitual.