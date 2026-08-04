El Cabildo de Tenerife, en el marco del contrato de gestión de residuos de la isla operado por la UTE Nivaria, mantiene su firme apuesta por la I+D+i ambiental con el seguimiento in situ del proyecto de investigación para el uso de microplásticos como elementos captadores de compuestos orgánicos.
En este sentido la Universidad de La Laguna (ULL), con el impulso de la Corporación insular, ha instalado una Sala Limpia con certificación ISO6 con atmósfera hipercontrolada para los estudios, creando además una nueva unidad de transferencia denominada PolAR, un apéndice investigador sobre el tratamiento de microplásticos vinculados al agua y que podrá realizar asistencias técnicas a entidades o administraciones externas.
La iniciativa cuenta con la financiación del Cabildo de 1.083.000 euros durante el periodo 2024-28 y para conocer los avances del proyecto, el director insular de Residuos, Alejandro Molowny, visitó el centro universitario.con el fin de analizar los últimos datos y avances de este trabajo investigador que se encuentra bajo la dirección del catedrático de Química Analítica de la ULL Javier Hernández Borges.
El objetivo principal de la visita fue comprobar los trabajos y las potentes infraestructuras científicas financiadas a través del proyecto y puestas en funcionamiento en la ULL, como la Sala Limpia certificada, un espacio de atmósfera hipercontrolada indispensable para evitar la contaminación cruzada por fibras del aire ambiente durante el análisis de microplásticos a concentraciones extremadamente bajas.
Asimismo, los representantes del Cabildo estudiaron el funcionamiento del sistema de adquisición de imágenes químicas por microscopía infrarroja directa por láser (LDIR). Este equipamiento de alta precisión -el único de sus características existente en Canarias- permite detectar, contar, medir e identificar automáticamente la composición química y morfología de micropartículas plásticas en muestras complejas como compost, lixiviados, sedimentos y aguas.
Aprovechando el encuentro institucional, se presentó oficialmente la nueva Unidad de Transferencia de la ULL denominada PolAR. Liderada por el grupo AChem, esta unidad especializada ofrecerá servicio externo de análisis y cuantificación de microplásticos en aguas potables y residuales.