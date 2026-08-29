Caso prioritario para Valle Colino: Chipirón busca una familia en Tenerife tras pasar casi 12 años dedicado a la caza

Chipirón tiene 11 años y medio y espera en el Albergue Comarcal Valle Colino una oportunidad para pasar sus últimos años en un hogar. El podenco, de tamaño grande, llegó al centro después de que su propietario dejara de dedicarse a la caza y decidiera entregarlo. Ahora busca una familia que le ofrezca tranquilidad, compañía y los cuidados que necesita por su edad.
Desde Valle Colino, en Finca España, destacan especialmente su carácter. Lo describen como un perro noble, cariñoso y muy bueno con las personas. Se deja manipular sin problemas, disfruta de las caricias y busca compartir tiempo con quienes se acercan a él.
También se relaciona bien con otros perros. Asimismo, está acostumbrado a convivir con ellos y no presenta problemas de comportamiento en ese entorno.
Un perro mayor que solo necesita tranquilidad
Por su edad, Chipirón no necesita una familia especialmente activa. El albergue considera que puede convivir con familias con niños, otros perros, personas mayores o personas con un estilo de vida sedentario.
Sus necesidades son sencillas: paseos diarios, un lugar tranquilo donde descansar y compañía. El centro insiste en que, después de casi 12 años de vida, necesita una oportunidad para vivir como un perro de familia.
“Un albergue no es lugar para un perro tan mayor”, señala la publicación con la que el centro ha lanzado su llamamiento.
Chipirón todavía se mantiene activo para su edad, pero su situación requiere tener en cuenta que ha pasado buena parte de su vida dedicado a la caza. Ahora necesita un entorno adaptado a esta nueva etapa.
El albergue pide ayuda para encontrarle un hogar
El Albergue Comarcal Valle Colino ha marcado su caso como prioritario y pide colaboración para conseguir que Chipirón encuentre una familia.
El perro se entrega castrado, con chip y con las vacunas al día. El centro no realiza reservas y la adopción debe hacerse de forma presencial.
Quienes quieran conocer a Chipirón pueden acudir al albergue, situado en la calle Cartagena, sin número, en Finca España, Tenerife. No es necesario pedir cita previamente.
El horario de atención es de lunes a sábado, de 11:00 a 18:00 horas, y domingos y festivos, de 10:00 a 13:00 horas. Para obtener información también se puede contactar con el teléfono 673 895 015.
El albergue anima además a compartir el caso en redes sociales. El objetivo es que la historia de Chipirón llegue a una persona o familia que pueda ofrecerle el hogar que necesita en esta última etapa de su vida.