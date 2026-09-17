Tres accidentes casis simultáneos taponan las autopistas de Tenerife

Varios accidentes de tráfico complican la circulación este jueves en Tenerife, especialmente en la TF-5 y la TF-1, con retenciones en algunos de los principales accesos a Santa Cruz y en distintos puntos del sur de la Isla.
En la TF-5, en dirección a Santa Cruz de Tenerife, se ha registrado un accidente a la altura de Chamberí, junto a la entrada del carril bus. El incidente no reviste gravedad, aunque está afectando de forma importante a la circulación. Las retenciones superan ya la zona del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en sentido Santa Cruz.
Colisión entre un coche y una moto en Adeje
También se ha producido una colisión entre un turismo y una motocicleta en la TF-1, a la altura de Adeje, en la zona de los parques acuáticos. Este accidente está condicionando el tráfico en uno de los tramos con mayor circulación del sur de Tenerife durante la mañana.
Además, se ha comunicado otra incidencia en la TF-1 a la altura de Granadilla de Abona, en sentido Santa Cruz de Tenerife. Dos vehículos han colisionado, provocando importantes retenciones. Por el momento se desconoce el alcance de posibles heridos.
Los conductores que circulen por estas carreteras deben extremar la precaución ante las retenciones y posibles ralentizaciones durante la mañana.