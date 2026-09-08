El calor en Canarias no da tregua: la Aemet actualiza su previsión con 32 grados y calima

La calima seguirá presente este miércoles, 9 de septiembre, en Canarias, especialmente en medianías y cumbres, mientras las temperaturas apenas experimentarán cambios. La Aemet prevé cielos poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en las zonas bajas del norte de las Islas.
Los termómetros podrán alcanzar los 32 grados en Tenerife, mientras que las mínimas descenderán hasta los 16 grados en El Hierro, de acuerdo con la previsión facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología.
La jornada estará marcada además por el viento moderado del nordeste, que podrá soplar ocasionalmente fuerte en las franjas costeras del sureste y noroeste.
En medianías y cumbres se espera viento entre flojo y moderado de componente este, que tenderá a girar a componente norte y aumentar de intensidad durante las últimas horas.
Calima principalmente en medianías y cumbres
La presencia de polvo en suspensión será, de nuevo, uno de los fenómenos destacados de la jornada. La previsión apunta a calima ligera, con mayor incidencia en las zonas de medianías y cumbres.
En las zonas bajas del norte aumentará la nubosidad a partir de la mañana, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
En las Islas orientales, las temperaturas también permanecerán sin grandes variaciones. Las máximas rondarán los 30 grados en Fuerteventura, mientras que en Lanzarote las mínimas estarán alrededor de los 22 grados.
La Aemet no mantiene actualmente avisos costeros para Canarias durante el miércoles, aunque prevé viento del nordeste y marejada o fuerte marejada en distintos sectores marítimos del Archipiélago.
En Tenerife, la predicción específica de Aemet para la playa de Las Américas sitúa este miércoles una máxima de 32 grados, en línea con el escenario cálido previsto para la Isla.