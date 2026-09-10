La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Canarias este jueves: bajan las temperaturas y vuelven las lloviznas

Canarias afronta este jueves, 10 de septiembre, un descenso de las temperaturas máximas después de varios días marcados por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una bajada moderada que podría ser notable en medianías y zonas interiores de varias Islas, además de intervalos nubosos y alguna llovizna débil en las vertientes norte.
La Aemet señala como fenómeno significativo el descenso de las máximas, especialmente en áreas del interior de Fuerteventura y en medianías de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, según la predicción válida para este jueves.
Pese a esta bajada, el calor no desaparecerá por completo. La previsión mantiene la posibilidad de alcanzar 30 grados de forma local en el sureste de Lanzarote y Fuerteventura, así como en medianías del sur y oeste de Gran Canaria.
En las capitales de provincia, la Aemet prevé entre 23 y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que Santa Cruz de Tenerife se moverá entre los 22 y los 29 grados.
Dónde puede llover este jueves en Canarias
En Lanzarote y Fuerteventura predominarán los cielos despejados, aunque durante la madrugada podrán aparecer intervalos nubosos en el norte.
En el resto del Archipiélago se esperan cielos poco nubosos en general. La excepción estará en las vertientes norte, donde habrá intervalos nubosos que serán más compactos durante las horas nocturnas.
La Aemet señala además una baja probabilidad de lloviznas débiles, principalmente en las zonas de medianías orientadas al norte.
Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso ligero o moderado. Las máximas registrarán pocos cambios en zonas costeras o bajarán ligeramente, mientras que en el resto se espera un descenso moderado que puede ser más acusado en medianías y cumbres.
Viento fuerte en varias zonas de las Islas
El viento será otro de los elementos a tener en cuenta este jueves. Soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte intensidad en zonas bajas de las vertientes sureste y oeste de las Islas montañosas.
En estos puntos existe además una baja probabilidad de que se produzcan rachas muy fuertes.
La situación será diferente en las cumbres centrales de Tenerife, donde la Aemet espera viento fuerte del noroeste, con posibles rachas ocasionalmente muy fuertes.