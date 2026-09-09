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La Aemet avisa de cambios en Canarias: la calima empieza a retirarse pero el calor se resiste

Las altas temperaturas y el polvo en suspensión pierden fuerza en el Archipiélago, aunque el bochorno persistirá en zonas de interior y del sur
Confirmado por Emergencias: Canarias activa la prealerta por calor desde este miércoles
Calor y calima en Candelaria, Tenerife. Foto: Sergio Méndez
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El episodio de calor intenso y calima que ha afectado a Canarias en los últimos días comienza a remitir de forma ligera este miércoles, 9 de septiembre. No obstante, las temperaturas máximas todavía podrán alcanzar o superar los 34 ºC en las medianías del sur, este y oeste, así como en las cuencas del interior del Archipiélago, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos predominarán poco nubosos o despejados en gran parte de las Islas, con algunos intervalos de nubes bajas en la franja norte durante las primeras y últimas horas de la jornada. La calima ligera continuará presente, concentrándose de manera especial en las medianías y en las cumbres.

Esta leve bajada del mercurio supone un respiro tras la masa de aire cálido y seco que elevó los termómetros en la jornada del martes. Aunque el descenso térmico será notable en los puntos más elevados y en el sur de algunas islas, el ambiente bochornoso persistirá en las zonas orientadas al sur y al oeste. Además, las noches seguirán siendo calurosas en medianías, con valores nocturnos que no bajarán de los 25 ºC en varios puntos del territorio insular.

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Remisión progresiva del calor y viento del nordeste

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios o leves descensos, mientras que las máximas experimentarán una caída entre moderada y notable en las áreas del interior. A pesar de este alivio térmico, el sol y la calima en altura marcarán el tiempo meteorológico en casi todo el mapa canario.

El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada. En las franjas costeras del sureste y del noroeste de las islas de mayor relieve se registrarán intervalos ocasionalmente fuertes, mientras que en las cumbres predominará la componente este antes de girar a norte al final del día. En la mar se prevé marejada o fuerte marejada con olas de fondo de hasta dos metros en el norte.

Previsión del tiempo en Canarias isla por isla

  • Tenerife: cielos poco nubosos con intervalos en el norte. Se podrán alcanzar localmente entre 32 y 34 ºC en vertientes sur, este y oeste. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 24 ºC de mínima y los 32 ºC de máxima.
  • Gran Canaria: leve descenso térmico generalizado, aunque persistirán los 34 ºC en la cuenca de Tejeda y medianías del sur. En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas irán de los 24 ºC a los 28 ºC.
  • Lanzarote: cielos despejados con calima en altura. Mínima de 23 ºC y máxima de 31 ºC en Arrecife, alcanzando los 32 ºC en el interior.
  • Fuerteventura: ambiente soleado y calima. Valores entre los 23 ºC y los 30 ºC en Puerto del Rosario, rozando los 34 ºC en el interior y sureste.
  • La Gomera: poco nuboso con temperaturas de hasta 34 ºC en la vertiente sur. En San Sebastián de La Gomera se prevén entre 25 ºC y 32 ºC.
  • La Palma: intervalos en el noreste y máximas de 34 ºC en El Paso y la vertiente oeste. Santa Cruz de La Palma registrará entre 22 ºC y 27 ºC.
  • El Hierro: despejado con intervalos al norte. Se llegarán a los 34 ºC en el sur. Valverde marcará entre 20 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.
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