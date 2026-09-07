Emergencias eleva la alerta por incendios en Canarias: estas son las nuevas restricciones en Tenerife

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado la alerta por riesgo de incendios forestales ante la intensificación del episodio cálido, con temperaturas elevadas, baja humedad y viento moderado. La situación será efectiva desde las 10.00 horas de este martes, 8 de septiembre.
La alerta afecta a Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera. En Gran Canaria se aplica a las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros y a las del oeste, sur y este a partir de los 400 metros de altitud.
Según Emergencias, las condiciones meteorológicas pueden favorecer una mayor disponibilidad del combustible vegetal y aumentar el potencial de propagación del fuego.
Las previsiones más desfavorables se concentran en Gran Canaria, especialmente en las cumbres y medianías del suroeste. Allí podrán alcanzarse y superarse los 37 grados en amplios sectores, con 38 grados de forma más localizada e incluso registros puntuales de hasta 40 grados.
A estas temperaturas se suma una humedad relativa inferior al 30% y vientos que en muchas zonas superarán los 30 kilómetros por hora. Emergencias también advierte de una escasa recuperación nocturna.
37 grados en Tenerife
En Tenerife se esperan temperaturas de 36 grados en amplias zonas de las medianías forestales del oeste y, sobre todo, del sur, con posibilidad de alcanzar puntualmente los 37 grados. En las medianías del norte se prevén valores de entre 32 y 33 grados, con zonas del nordeste donde podrían alcanzarse los 34.
En La Gomera se esperan 33 grados en medianías del norte, entre 34 y 35 en cumbres y hasta 36 o 37 grados en las medianías del sur situadas a sotavento.
Para La Palma, la previsión contempla hasta 35 grados en la Caldera de Taburiente y 34 grados en amplias zonas del noroeste y de las cumbres Nueva y Vieja.
En El Hierro, las máximas podrán superar los 34 o 35 grados en amplias zonas de cumbre y del sur de la Isla.
En todas las islas occidentales se esperan además condiciones de baja humedad relativa en cumbres y medianías altas y vientos moderados del norte.
Restricciones de Grado 1 en Tenerife
Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife activará desde las 10.00 horas del martes las medidas preventivas correspondientes al Grado 1 de riesgo de incendio forestal en toda la Isla.
La declaración implica restricciones en la zona de riesgo de incendios forestales para actividades susceptibles de provocar fuego.
Entre ellas figura la prohibición de realizar quemas de restos vegetales agrícolas y forestales, hacer fuego en exteriores, fumar, utilizar material pirotécnico y emplear maquinaria o herramientas capaces de generar chispas, calor o descargas eléctricas.
Las medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte una nueva resolución.
Qué actividades siguen permitidas en Tenerife
El Grado 1 no implica, por ahora, el cierre general de los espacios forestales.
Continúan permitidos los aprovechamientos forestales, el acceso a miradores, la circulación de vehículos de motor por pistas forestales y el uso de áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos de gestión pública.
También se mantiene permitido el tránsito y la estancia en montes, senderos y pistas forestales, así como la actividad recreativa con bicicletas y caballos.
La circulación por carreteras insulares y vías municipales tampoco queda restringida, al igual que el acceso de propietarios a sus terrenos e infraestructuras.
El Cabildo recomienda, no obstante, extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego, chispas o calor.
Recomendaciones de Emergencias
La Dirección General de Emergencias pide no encender fuego en exteriores durante episodios de altas temperaturas y viento y recuerda que deben evitarse actividades como el uso de desbrozadoras, motosierras, equipos de soldadura o amoladoras en zonas forestales.
También recomienda no arrojar colillas, cerillas, vidrios ni residuos susceptibles de originar un incendio.
En caso de detectar un fuego, la recomendación es avisar inmediatamente al 112, alejarse en dirección contraria al viento y evitar zonas de barrancos o hondonadas.