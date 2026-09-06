Alerta máxima por calor en Canarias: el Gobierno pide seguir estas recomendaciones

El Gobierno regional ha pedido a la población extremar las precauciones durante las próximas horas ante la combinación de calor en Canarias, riesgo de incendios forestales, calima, viento y fenómenos costeros que afecta al Archipiélago. Emergencias recomienda evitar esfuerzos físicos en las horas centrales, mantenerse hidratado y alejarse de muelles, escolleras y zonas expuestas al oleaje.
El llamamiento coincide con el empeoramiento del episodio cálido. La Dirección General de Emergencias elevará a alerta por temperaturas máximas a Gran Canaria desde las 10.00 horas de este lunes, 7 de septiembre, mientras que el resto de Canarias permanecerá en prealerta por calor.
La previsión manejada por el Ejecutivo apunta a que en Gran Canaria podrán alcanzarse 39 grados el lunes e incluso 40 grados durante el martes en zonas concretas, especialmente medianías y cumbres de la mitad sur.
A esta situación se suman otras declaraciones activas por incendios forestales, viento, calima y fenómenos costeros, por lo que el Ejecutivo autonómico insiste en seguir las medidas de autoprotección.
Qué recomienda el Gobierno ante el calor en Canarias
Ante las temperaturas elevadas, Emergencias recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas centrales del día, buscar lugares frescos y beber abundante líquido.
También aconseja protegerse del sol y permanecer el mayor tiempo posible en zonas resguardadas y en las habitaciones más frescas de la vivienda. Entre las recomendaciones habituales figura bajar las persianas durante las horas de mayor insolación y ventilar las casas durante la noche.
Las altas temperaturas tendrán además una particularidad durante este episodio: las noches serán muy cálidas. En las Islas de la provincia de Las Palmas, los termómetros podrían no bajar de 25 o 26 grados, dificultando la recuperación térmica.
Cuidado con el monte: riesgo de incendios forestales
El Ejecutivo también pide máxima precaución en las zonas forestales.
Entre las medidas señaladas se encuentra no arrojar colillas, fósforos ni desperdicios en áreas arboladas. Tampoco deben lanzarse voladores, petardos u otros elementos que puedan provocar fuego en terrenos próximos a vegetación.
La población deberá respetar además las restricciones que puedan establecer cabildos y ayuntamientos sobre accesos al monte o trabajos susceptibles de generar chispas o fuentes de calor.
Actualmente permanece activa la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, mientras que La Palma, El Hierro y La Gomera están en prealerta.
Qué hacer durante la calima
La presencia de calima afecta especialmente a Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.
Emergencias recomienda mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir a la calle en la medida de lo posible a las personas que padezcan enfermedades respiratorias crónicas.
También aconseja beber líquidos, evitar ambientes secos y no realizar ejercicio físico intenso mientras dure el episodio.
La reducción de la visibilidad puede afectar además a la circulación. Por ello, los conductores deben reducir la velocidad, extremar la precaución y encender las luces cuando las condiciones lo requieran.
Evitar muelles, escolleras y playas sin vigilancia
Otra de las principales recomendaciones afecta al litoral.
Desde este domingo está activa la prealerta por fenómenos costeros en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con previsiones de fuerte marejada y zonas de mar gruesa.
El Gobierno pide no situarse en los extremos de muelles o espigones ni acercarse a lugares donde rompan las olas para realizar fotografías o vídeos.
También recomienda evitar el baño en playas apartadas, desconocidas, con fuerte oleaje o sin servicios de vigilancia y salvamento, además de aplazar actividades deportivas y náuticas en las zonas afectadas.
Las previsiones apuntan a olas que pueden alcanzar entre 2,5 y cuatro metros en determinadas zonas expuestas.
Retirar objetos de balcones por el viento
Canarias se encuentra igualmente en situación de prealerta por viento.
Ante posibles rachas fuertes, Emergencias aconseja retirar de balcones, ventanas y azoteas macetas y objetos susceptibles de caer a la vía pública.
También recomienda asegurar puertas, ventanas y toldos y evitar zonas próximas a cornisas, muros, edificaciones antiguas o construcciones en mal estado.
El Gobierno mantendrá el seguimiento de este episodio ante la elevada incertidumbre de su evolución. No se descarta que otras Islas puedan pasar a situación de alerta durante las próximas horas, aunque la previsión apunta a una mejoría progresiva a partir del miércoles.