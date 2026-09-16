Los aeropuertos de Canarias recibirán 1.807 millones: así se repartirán las inversiones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Documento de Regulación Aeroportuaria 2027-2031 (Dora III), que prevé una inversión de 1.807 millones de euros en los aeropuertos canarios para que sean más seguros, sostenibles, modernos y competitivos (13.000 millones en toda la red de Aena).
La inversión en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía asciende a 553 millones de euros para la remodelación integral de la terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma, y mejora de la seguridad e instalaciones.
El aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna alcanzará los 313 millones de euros, que se destinarán a ampliar el área de facturación y de la cantidad de los mostradores, los controles de seguridad en la zona más emblemática del edificio, el área de embarque y del número de puertas, la sala de recogida de equipajes y más cintas, y en la distribución funcional de aparcamientos. Igualmente, se actuará en los accesos al aeropuerto en coordinación con el proyecto de la TF-5.
En el aeropuerto de Gran Canaria se invertirán 336,3 millones de euros en los próximos cinco años para adecuar el terminal a los nuevos controles de seguridad con tecnología de última generación, mejorar fachadas y reconfigurar el vestíbulo de llegadas. También se acometerán actuaciones en campo de vuelo y una nueva plataforma norte.
El aeropuerto de Lanzarote-César Manrique recibirá 327,4 millones para la ampliación de los mostradores y el área de facturación, de los controles de seguridad y de pasaportes, de superficies de espera para embarque y número de puertas y de la sala y cintas de recogida de equipajes, junto a otras mejoras de seguridad operacional.
La inversión en el aeropuerto de La Palma será de 89 millones de euros, que se dedicarán a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal y en el aparcamiento, ademas de a diversas actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, como la ampliación de franja de pista, sistemas de información y comunicaciones. En el aeropuerto de La Gomera se invertirán 19 millones en la renovación de la climatización de la terminal, el aislamiento de cubiertas, o la adecuación de la plataforma de aviación general y en el vallado perimetral. En el aeropuerto de El Hierro se emplearán 14,8 millones de euros en una nueva posición de estacionamiento y mejoras de la seguridad. Con 153 millones de euros se ampliará la terminal del aeropuerto de Fuerteventura, donde se hará una nueva torre de control, se ampliará la plataforma y se lo dotará de un Sistema de Aproximación Instrumental para ayuda a los aterrizajes.
En el conjunto de España, la inversión global de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años se financian con los ingresos del propio sistema aeroportuario que gestiona la empresa mixta (semipública) Aena.
El Dora III recoge una subida de tasas aéreas del 0,33% al año durante los próximos cinco (2027-2031). Se trata de un incremento acumulado de 1,65%. “Nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas de Europa porque el incremento es muy contenido”, expuso el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteó una reducción tarifaria anual en el referido periodo del 0,59%, frente al incremento del 3,82% sugerido por Aena. Las aerolíneas abogaban por rebajar las tasas un 4,9%. De hecho, Ryanair lleva años quejándose de estas tarifas, a las que pone como excusa para realizar recortes de plazas en aeropuertos secundarios.
La decisión final del Ministerio de Transportes es el diagnóstico realizado por el Ministerio de Economía que para Puente es “el más equilibrado”. Todo ello, tras escuchar las propuestas de Aena, CNMC, aerolíneas y Aviación Civil. Actualmente, el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado aplicable es de 11,02 euros por pasajero. Eso se debe al último ajuste de la CNMC, que permitió a Aena incrementar el 6,44% las tasas para ese año. Tiene en cuenta que se contempla un salto desde los 321 millones de viajeros atendidos en la red de aeropuertos en 2025 a 363 millones en 2031. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) celebra que el Ejecutivo haya suavizado las pretensiones de Aena.