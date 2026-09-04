Canarias entra en alerta: estas serán las zonas más castigadas por temperaturas de hasta 37 grados

El Gobierno de Canarias decreta la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife, a partir de las 10.00 horas de mañana, sábado 5 de septiembre, en el resto de las islas occidentales se mantiene la prealerta. A esto se suma la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y en cumbres y medianías del suroeste de Tenerife a partir de las 10:00 horas de mañana, sábado 5 de septiembre. Estas decisiones se han tomado en función de los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles, y en aplicación de los planes especiales de protección civil y atención a las emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).
La previsión meteorológica prevé un episodio cálido y tropical de altas temperaturas que afectará especialmente a las cumbres y vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria, con máximas que pueden alcanzar los 35 grados, llegando de forma local y puntual a los 37 grados. Las mínimas también se esperan elevadas en las zonas afectadas, manteniéndose entre los 24 y 26 grados, con posibles aumentos repentinos durante la noche. No se descarta que se puedan alcanzar de forma puntual los 30 grados durante la madrugada.
En el caso de Tenerife, se esperan máximas por encima de los 33 grados en cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste, así como la vertiente sur del área metropolitana y las medianías y costas del valle de Güímar, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas.
Además, se esperan valores de humedad relativa por debajo del 30% en todos los sectores de cumbres y medianías de Gran Canaria. A esto se suma el viento alisio con intervalos fuerte en vertientes sureste y nordeste, con probables rachas localmente muy fuertes. Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego. Asimismo, existe la posibilidad de actividad convectiva acompañada por descargas eléctricas con posible afección a zonas
forestales, al menos hasta la primera mitad del sábado. Ante la proximidad de las celebraciones de El Pino en Gran Canaria, se recomienda además planificar adecuadamente los desplazamientos y peregrinaciones a pie, evitando en lo posible las horas de mayor calor, manteniendo una adecuada hidratación y prestando especial atención a las personas más vulnerables.
La Dirección General de Emergencias mantiene un seguimiento continuo de la evolución del episodio y revisará la situación conforme a las próximas actualizaciones meteorológicas.
Recomendaciones de autoprotección
Ante esta situación, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias insta a la población a que tome todas las precauciones necesarias ante el riesgo de incendio forestal. Para evitar que se declare un incendio forestal, es fundamental no tirar colillas encendidas, ni fósforos o desperdicios en las zonas arboladas. Tampoco se deben lanzar voladores, petardos o artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o en urbanizaciones rodeadas por bosques.
Asimismo, es imprescindible seguir las limitaciones que establezcan los diferentes cabildos y ayuntamientos, tanto en lo referido al acceso a la zona forestal como a los trabajos que se deben evitar realizar en estas zonas hasta que finalice esta situación de riesgo.
Con el objetivo de proteger las viviendas, es fundamental mantener una franja limpia y libre de vegetación seca y residuos a su alrededor, así como en las parcelas que están sin edificar. Si se ve humo o fuego en el monte, se debe llamar inmediatamente al 112 e indicar la zona en la que se divisa el humo y el lugar desde el que se está viendo, entre otros datos, para activar rápidamente a los recursos de emergencias.
En cuanto al aumento de las temperaturas, es conveniente no realizar ejercicios físicos en las horas centrales del día, permaneciendo en lugares frescos, manteniendo una adecuada hidratación y protegiéndose del sol en el exterior. Además, se recomienda hacer comidas ligeras y regulares y evitar el consumo de alcohol. Se debe tener especial cuidado con las personas mayores y los menores, que son más vulnerables ante estos episodios de calor intenso. Si toma medicación, consulte con su médico si ésta puede influir en la termorregulación o si se ha de ajustar o cambiar.