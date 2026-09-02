Denuncian amenazas de muerte a un vecino de Arona con una nota acompañada de huesos: piden ayuda para localizar al autor

Un vecino de la urbanización Pueblo Estefanía, en Chayofa (Arona), ha denunciado en el grupo público en Facebook ‘chayofa people‘ haber encontrado una nota escrita en alemán sobre su vehículo con una amenaza de muerte. El mensaje, según la publicación difundida en un grupo vecinal, dice: “La próxima vez vendré y te mataré, viejo cabrón”.
La publicación solicita la colaboración ciudadana para tratar de identificar a la persona que pudo dejar la nota. El afectado, Manfred, tiene problemas de movilidad y pide a quienes pudieran haber presenciado lo ocurrido o dispongan de cámaras que revisen las imágenes.
Según explica el mensaje, la nota apareció en la mañana de este martes sobre el coche, acompañada de varios huesos. La persona que realiza la petición insiste en que no se pretende acusar públicamente a nadie sin pruebas, sino recopilar información que pueda ayudar a esclarecer lo sucedido.
La publicación anima a cualquier vecino que haya visto a alguien acercarse al vehículo o disponga de imágenes de cámaras de seguridad de la zona a ponerse en contacto con Manfred y facilitarle la información.
Por el momento, no se conocen las circunstancias que habrían provocado la amenaza ni la identidad de la persona que dejó la nota.