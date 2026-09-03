Analíticas positivas en dos de las tres calas de Punta Brava obligan a otro cierre parcial por contaminación por aguas fecales

Nuevo cierre temporal de parte de Playa Jardín, la principal zona de baño del Puerto de la Cruz, aunque esta vez se procederá a prohibir los chapuzones no sólo en la cala de Punta Brava, sino, además, en la que se sitúa entre ésta y la de El Castillo, conocida popularmente en la principal ciudad turística de Tenerife como El Charcón. Fuentes de la plataforma vecinal Stop Vertidos confirman a DIARIO DE AVISOS el cierre inminente de estas dos calas, que se suma al efectuado en la de Punta Brava el pasado mes de agosto.
Como en aquella ocasión, el cierre apenas duró un día y, según le han trasladado desde el Ayuntamiento portuense a la plataforma, se espera que esta nueva prohibición de baño no se extienda más allá de uno, dos días o, a lo sumo, hasta el próximo lunes, aunque todo dependerá de las analíticas sobre contaminación por aguas fecales.
Según traslada la entidad a este periódico, los últimos análisis de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, aconsejan esa medida en el caso de la playa mayor, la de Punta Brava, conocida también como María Jiménez y de mejor calidad de arena, mientras que las analíticas privadas encargadas por el Ayuntamiento portuense daban positivo en el caso de El Charcón. Ante unos informes contradictorios entre unos y otros, el gobierno local (PP-ACP-CC) ha optado por cerrar estas dos calas, según le trasladó el alcalde, el conservador Leopoldo Afonso, a la plataforma este mediodía. En ambos casos, las analíticas dan por encima de 800 en escherichia coll (bacteria fecal), cuando la referencia aconsejada como máxima es de 500.
Se da la circunstancia de que el 21 de agosto, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, exalcalde y hermano del máximo mandatario actual en la ciudad, Lope Afonso, recalcaba en Gente Radio, emisora portuense, que el cierre en agosto “apenas duró 47 horas”, al tiempo que detallaba las dificultades para reponer el emisario y desarrollar las obras previstas en la depuradora del Valle de La Orotava, si bien resaltando las gestiones realizadas por las distintas administraciones.
Días antes, Leopoldo Afonso afirmó en esa misma emisora que las obras por la rotura del emisario no se llevarán a cabo antes de mayo de 2027 (elecciones locales) porque se retrasan las autorizaciones de Costas del Gobierno de España. Sin embargo, esas competencias están ya en manos del Ejecutivo canario y, además, tanto las del emisario como las de la depuradora están autorizadas por la Comunidad, toda vez que ese traspaso de competencias se produjo en 2023.