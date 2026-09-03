Los ecologistas, hartos de las colonias de gatos en Anaga: “Suponen un riesgo para la salud”

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) y la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) han denunciado la proliferación de colonias felinas y puntos de alimentación en Anaga y han reclamado al Cabildo de Tenerife y a los ayuntamientos de Tegueste, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife que actúen para reducir su impacto sobre la biodiversidad.
Los colectivos conservacionistas sostienen que las administraciones han autorizado, o tramitan, varias colonias felinas en el Parque Rural de Anaga y la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, mientras permiten la existencia de puntos de alimentación que consideran incompatibles con la protección del entorno natural.
Según ACBC y ATAN, la presencia de gatos puede afectar a la fauna silvestre incluso cuando los animales reciben alimentación. Las asociaciones aseguran que se ha producido un aumento de gatos vagabundos en barrios y caseríos de Anaga y advierten también de posibles riesgos para la salud pública.
El Plan de Acción de Anaga contempla eliminar puntos ilegales
Las organizaciones recuerdan que el II Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, vigente durante el periodo 2022-2026, incluye medidas relacionadas con la gestión de los gatos en este territorio.
Entre ellas figura la eliminación de los puntos ilegales de alimentación. El documento también contempla campañas voluntarias de identificación y registro, con prioridad para los animales que viven en núcleos poblacionales, además de la esterilización de gatos con dueño.
El plan recoge asimismo actuaciones de información y sensibilización ciudadana sobre los efectos que determinadas mascotas y animales pueden generar en el medio natural.
ACBC y ATAN aseguran que estas actuaciones no se han implementado y cuestionan que el cumplimiento del plan avance cuando quedan pocos meses para que termine su periodo de vigencia.
Piden reubicar las colonias fuera del Parque Rural
Las dos asociaciones reclaman ahora que las administraciones apliquen las medidas contempladas en el plan y en la normativa vigente.
Entre sus peticiones se encuentran la identificación y esterilización de gatos con dueño, campañas dirigidas a los propietarios y la eliminación de los puntos de alimentación no autorizados.
Además, plantean la reubicación de las colonias felinas que ya hayan sido autorizadas dentro del Parque Rural de Anaga. Su propuesta es trasladarlas a una distancia mínima de un kilómetro de los límites del espacio protegido y no permitir nuevas colonias dentro de este ámbito.
“Esta es la única vía para tratar de corregir la desidia mostrada por el Cabildo y los tres ayuntamientos hasta la fecha”, sostienen las asociaciones, que consideran necesario reforzar la protección del patrimonio natural de Anaga.
112 especies protegidas, según los colectivos
ACBC y ATAN ponen el foco en la diversidad de especies presente en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.
Según los datos que citan, en este territorio están presentes 151 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, entre especies nidificantes y migratorias. De ellas, 112 estarían incluidas en alguno de los instrumentos de protección mencionados por las asociaciones, como el Catálogo de Especies Protegidas de Canarias, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o las directivas europeas de Aves y Hábitats.
Los colectivos consideran que la gestión de las colonias felinas debe tener en cuenta la presencia de estas especies y el valor ambiental del macizo.
La denuncia se produce mientras continúa el debate sobre la gestión de las colonias felinas en espacios naturales. La aplicación de la legislación sobre bienestar animal debe compatibilizarse con las obligaciones de conservación de la fauna y los espacios protegidos, una cuestión que las asociaciones reclaman abordar en Anaga.