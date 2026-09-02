Avistan un ‘tiburón’ en la dársena pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Un vídeo compartido ayer martes en TikTok por el usuario Jonay (@jonaym7) muestra el avistamiento de un tiburón en la dársena pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Las imágenes permiten observar al escualo desplazándose por las aguas de la zona portuaria.
El vídeo ha llamado la atención en redes sociales, aunque por el momento no han trascendido datos sobre la especie, el tamaño del ejemplar ni las circunstancias concretas del avistamiento.
Tampoco consta que se haya producido ningún incidente relacionado con la presencia del animal. Las imágenes, por tanto, documentan únicamente la aparición del tiburón en aguas de la dársena.
Las reacciones al avistamiento en TikTok
Las decenas de comentarios que acumula el vídeo reflejan tranquilidad y el sentido del humor de algunos usuarios ante la presencia del escualo en la dársena.
“Un tiburón o un cazón”, apunta una de las usuarias. Otro comentario señala que estos animales “han estado siempre” y relaciona su mayor presencia visible con la temperatura del agua, una afirmación que no está respaldada por ninguna fuente científica en el propio vídeo.
Otros usuarios reaccionan con humor a las imágenes. “Échate un bañito, hombre”, escribe uno de ellos, mientras otro bromea sobre la presencia de personas en el muro de la dársena para pescar y grabar sus capturas.
Otros avistamientos recientes de tiburones en Tenerife
No es el primer avistamiento de un tiburón que se registra y difunde en las últimas semanas en la costa de Tenerife.
El pasado 8 de agosto, un ejemplar de dimensiones considerables fue observado en la costa de Radazul, en el municipio de El Rosario, poco antes del comienzo de una prueba de apnea. El momento fue grabado y difundido en Instagram por la cuenta @gastonanfibio.
La presencia del escualo sorprendió a los deportistas y bañistas que se encontraban en la zona, aunque la actividad continuó sin que se produjeran ataques ni otros incidentes.
tiburón duende
Anteriormente, investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) documentaron por primera vez un ejemplar vivo de tiburón duende (Mitsukurina owstoni) en aguas de Canarias.
El ejemplar, de 2,5 metros de longitud, fue observado a unos 900 metros de profundidad y a 9,5 kilómetros de la costa de San Cristóbal, en Gran Canaria. El animal había sido capturado accidentalmente el 4 de mayo de 2024 durante una salida de pesca recreativa y fue liberado con vida tras ser fotografiado y grabado.