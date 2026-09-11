El ‘mea culpa’ del Ayuntamiento de Santa Cruz tras la plaga de ratas en el centro

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entonó ayer el mea culpa tras la plaga de ratas que ha mantenido en vilo este verano a vecinos y comerciantes en pleno centro de la capital. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, reconoció en comisión de control municipal, y a instancias de una comparecencia solicitada por el PSOE, que el nido de roedores en la plaza del Príncipe se debió a “un error del Ayuntamiento por dejación sobre este bien público, al no ponerse como obligación al concesionario del quiosco, ahora cerrado, una limpieza mayor del inmueble antes de entregarlo”, apuntó.
En este sentido, Tarife avanzó “un cambio” de las condiciones para los futuros concesionarios, abogando por incorporar en los pliegos de adjudicación la obligación de realizar una desratización y limpieza en profundidad del bien municipal antes de ser devuelto al Ayuntamiento.
Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, exigió “el incremento de actuaciones de desratización previas al verano, además de una limpieza a fondo de los contenedores, pues de cuatro vehículos destinados a su lavado, uno tiene 0 kilómetros y otro solo ha hecho 2.000 kilómetros en cinco años”.
Mientras, Tarife centró su discurso en reiterar que el problema del foco de ratas en el centro se localizó bajo las tarimas del quiosco, donde se hallaron restos de comida acumulados que motivaron la presencia de roedores. Tras cerrar la zona y desratizar, “el problema ya no existe”. Igualmente, el edil detalló que este verano se registraron casos puntuales por ratas, además de en la plaza del Príncipe, también en El Sobradillo, La Gallega y en la calle Diego Cruz, en Ofra, que “fueron erradicados”.
“Tenemos un contrato para el control de plagas por 157.000 euros, unos 15.000 euros al mes, en el que se realiza un cronograma de actuaciones por los barrios de Santa Cruz. A ello, se unen los avisos ciudadanos a través de la aplicación S/C Mejora. Según estos informes, los picos de roedores suben en verano por el calor, además de por el incumplimiento ciudadano al dejar basura por fuera de los contenedores y a la falta de limpieza de las terrazas en el centro”, dijo Tarife.
Ayudas para el agua
La comisión de control también abordó los problemas de presión y de cortes de agua registrados en diferentes puntos del municipio el pasado mes, donde a instancias del PSOE el concejal de Servicios Públicos anunció que el Ayuntamiento estudia habilitar una línea de ayudas para vecinos con menos recursos en las que sus comunidades de propietarios necesiten instalar motobombas o hidrocompresores que garanticen que el agua llega con presión suficiente en aquellos edificios de más de 15 metros de altura. Una propuesta aún por definir que se convertiría en pionera al conceder subvenciones para rehabilitar inmuebles privados en la capital. El edil manifestó que “estamos cumpliendo con la normativa en materia de presión de agua y en ningún momento Emmasa ha reducido la presión de la red municipal”.
Respecto a la avería en la red general de distribución de agua potable ocurrida en agosto en el depósito de Vuelta Grande, que afectó a unos 8.000 vecinos de Tío Pino, García Escámez, Chamberí, El Mayorazgo y Los Moriscos, Tarife recordó que “se solventó en menos de 24 horas y, además, se llevó a cabo la reposición de 40 metros de red en El Suculum, en Anaga”.