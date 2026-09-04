Las ratas campan a sus anchas en un parque infantil de Santa Cruz de Tenerife: “Está infectado”

Un vídeo remitido este viernes a DIARIO DE AVISOS muestra la presencia de ratas en el entorno del parque infantil de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, en plena polémica por los avistamientos de roedores registrados durante los últimos días en distintos puntos de la capital. “Está infectado”, indica la persona que ha grabado las imágenes.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, negó recientemente que exista una plaga generalizada de ratas en Santa Cruz de Tenerife y atribuyó los avistamientos a situaciones “puntuales”, al calor y a factores como la basura acumulada fuera de los contenedores.
Más avisos en distintos puntos de Santa Cruz
Durante los últimos días se han comunicado avistamientos en zonas como la plaza del Príncipe, Somosierra, la plaza de los Patos, el parque García Sanabria y Residencial Anaga, además de otros enclaves de la capital.
La controversia aumentó esta misma semana después de que el Ayuntamiento vallara parte de la plaza del Príncipe y activara una campaña intensiva de control de plagas tras detectar indicios de roedores alrededor del antiguo quiosco.
Según informó el Consistorio, los ejemplares localizados allí se correspondían con la rata negra o arborícola. El Ayuntamiento vinculó ese foco al deterioro de las instalaciones del quiosco, donde se habían generado espacios que podían servir de refugio a los animales.
En ese punto se llevaron a cabo labores de limpieza intensiva, retirada de restos vegetales, desmontaje de una tarima deteriorada y refuerzo del control mediante cebos.
El PSOE exige más actuaciones
La presencia de roedores también ha generado un enfrentamiento político en el Consistorio.
La portavoz socialista, Patricia Hernández, reclamó esta semana al alcalde que reforzara la recogida de residuos y las labores de desratización ante las denuncias ciudadanas registradas en distintos barrios y espacios públicos.
El PSOE cuestionó las explicaciones de Bermúdez sobre las causas de los avistamientos y pidió revisar la frecuencia de recogida y limpieza de los contenedores, además de intensificar las medidas de control.