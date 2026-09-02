El PSOE de Santa Cruz de Tenerife le pide a Bermúdez que se deje de excusas y actúe ante la proliferación de ratas

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha exigido al alcalde, José Manuel Bermúdez, que actúe ante las denuncias por la presencia de ratas registradas en distintos puntos de la capital y deje a un lado las excusas.
Hernández ha respondido así a las declaraciones realizadas por el alcalde después de que en los últimos días se hayan sucedido avisos por la presencia de roedores en diferentes zonas del centro de Santa Cruz, Residencial Anaga, Somosierra y otros barrios de la capital.
La socialista ha lamentado que, ante esta situación, Bermúdez haya culpado a los ciudadanos en lugar de plantear qué medidas puede adoptar el Ayuntamiento para evitar que estos episodios se produzcan.
“Cuando los vecinos alertan de un problema en su calle o en una plaza, esperan que su Ayuntamiento busque soluciones, y no que ponga excusas. La primera respuesta de un alcalde no puede ser escurrir el bulto, sino preguntarse qué puede hacer para dar solución a un problema de salubridad que está afectando a tantos puntos de la ciudad”, señaló Hernández.
La portavoz socialista ha apuntado que resulta contradictorio que el propio alcalde reconozca que la acumulación de residuos fuera de los contenedores puede favorecer la presencia de roedores y que, al mismo tiempo, no plantee revisar el servicio de recogida en aquellos lugares donde se producen estas situaciones.
“Si el propio alcalde reconoce que la basura acumulada fuera de los contenedores atrae a las ratas, lo responsable es preguntarse por qué se está acumulando en ciertos puntos y actuar para evitarlo. No solo es necesario reforzar la frecuencia de recogida y revisar si los contenedores existentes son suficientes, sino cumplir con la frecuencia de limpieza de los propios contenedores establecida en el contrato, algo que actualmente no se está haciendo, además de intensificar la desratización. Lo que no se puede hacer es detectar el problema y no trabajar para solucionarlo. Menos excusas y más soluciones”, concluyó.