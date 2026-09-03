Vallas y control de plagas en la plaza del Príncipe de Santa Cruz por presencia de ratas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido al vallado perimetral de la céntrica plaza del Príncipe para ejecutar una campaña intensiva de control de plagas. La intervención municipal se ha activado tras detectarse indicios de la presencia de roedores en el entorno del quiosco de la plaza, un espacio que permanece cerrado al público desde hace meses a la espera de una nueva adjudicación.
La actuación la ejecuta el área de Servicios Públicos del Consistorio santacrucero en coordinación con la empresa especializada Rentokil Initial. Según ha especificado la corporación local, los ejemplares detectados se corresponden con la especie de rata negra o arborícola, un rodero que se desplaza habitualmente por ramas, cornisas y zonas elevadas. Esta particularidad aumenta su visibilidad y genera una mayor alarma o percepción de plaga entre los viandantes.
Estado del quiosco y origen del foco
El deterioro de las instalaciones del quiosco de la plaza del Príncipe, actualmente fuera de servicio, ha facilitado el anidamiento de estos animales. La existencia de oquedades en la estructura, el acceso a la zona de sótano y el mal estado de la tarima de madera perimetral han servido de refugio para los roedores, motivando el precintado preventivo del entorno.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que había negado recientemente la presencia de una plaga de ratas en la ciudad, ha asegurado que tras detectarse las primeras señales se activó el protocolo técnico municipal de forma inmediata: “Trabajamos de manera coordinada para atajar la incidencia y evitar que pueda extenderse por el centro de la capital”. El regidor ha recordado que el municipio mantiene una estrategia preventiva continua mediante intervenciones programadas en todos los barrios.
Limpieza intensiva y retiradas de tarima
Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha detallado las acciones específicas desarrolladas en el ámbito de la plaza:
- Ejecución de un plan de limpieza intensiva en todo el recinto y sus calles aledañas.
- Retirada de restos vegetales y desmantelamiento de la tarima de madera deteriorada.
- Acondicionamiento preventivo del terreno e incremento del sellado con cebos de control.
Paralelamente a esta intervención puntual en el centro de la ciudad, los equipos de desinsectación y desratización se encuentran completando los trabajos preventivos en los centros educativos del municipio antes del inicio del curso escolar, al tiempo que atienden los avisos vecinales según su grado de prioridad.
Colaboración ciudadana y avisos por app
Desde la corporación municipal recuerdan la importancia de no depositar restos de comida en la vía pública ni en la base de los árboles, dado que los desechos orgánicos constituyen el principal sustento de roedores e insectos. Para comunicar cualquier avistamiento o desperfecto en los espacios públicos, el Ayuntamiento insta a la población a utilizar la aplicación móvil ‘SC Mejora’, que permite gestionar las incidencias en tiempo real.