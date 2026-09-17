Recuperan el cadáver de un hombre en una playa de Punta del Hidalgo

Los servicios de emergencia han recuperado este jueves el cadáver de un hombre en una zona acantilada de Punta del Hidalgo, concretamente en el entorno de la playa de Los Troches, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 a DIARIO DE AVISOS.
El accidente se produjo pasadas las 10.00 horas y obligó a movilizar varios recursos de emergencia hasta esta zona de la costa de Tenerife.
La sala operativa del 1-1-2 Canarias activó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Nacional.
Los profesionales del GES fueron finalmente los encargados de recuperar el cadáver en la zona acantilada.
Será la correspondiente investigación de las autoridades la que esclarezca cómo se produjeron los hechos.