Muere un hombre en la costa de Tenerife: rescatan su cuerpo en helicóptero

Un hombre de 44 años ha fallecido tras ser localizado sin signos aparentes de vida en una zona de rocas de la Playa del Muerto, en Santa Cruz de Tenerife. El cuerpo tuvo que ser recuperado mediante un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) debido a la dificultad de acceso al lugar.
El 112 Canarias recibió la alerta a las 09:21 horas por la presencia de una persona aparentemente fallecida en una zona de rocas. El incidente movilizó a Bomberos de Tenerife, GES, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Policía Nacional y Policía Local.
Un rescate en una zona de difícil acceso
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife accedieron hasta el punto donde se encontraba la víctima. Debido a las características del terreno, solicitaron la intervención de un recurso aéreo.
La Policía Nacional autorizó el operativo y el helicóptero del GES recuperó el cuerpo para trasladarlo posteriormente hasta el muelle de Añaza.
Una ambulancia medicalizada del SUC también fue activada para intervenir en el dispositivo. Una vez en el lugar de aterrizaje, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del hombre, de 44 años.
La Policía Nacional investiga el suceso
La Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Por su parte, agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife colaboraron en el dispositivo desplegado tras la alerta recibida por el 112.
El incidente tuvo lugar en la costa de Santa Cruz de Tenerife, en una zona de rocas de difícil acceso situada en el entorno de la Playa del Muerto.