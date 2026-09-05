La calle Castillo se transformará en un refugio climático con lonas transversales en el verano de 2028

La céntrica calle Castillo en Santa Cruz de Tenerife tendrá que esperar hasta el verano de 2028 para transformarse en un nuevo refugio climático gracias a la instalación de grandes lonas transversales, con las que se crearán espacios de sombra artificial a fin de proteger a transeúntes y comerciantes del calor en esta céntrica vía que abarca desde la plaza Weyler hasta la plaza de La Candelaria.
El Ayuntamiento capitalino, que ya contaba con el visto bueno de Patrimonio Histórico del Cabildo para dicha actuación, acaba de adjudicar la redacción del proyecto al arquitecto Javier Martínez Amigó por un total de 84.500 euros, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público. No obstante, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha explicado a DIARIO DE AVISOS que “oficialmente la adjudicación se realizará el próximo día 20 y, a partir de ahí, se abrirá un plazo de cinco meses para presentar informes y trámites administrativos, por lo que hasta febrero no estará finalizada la parte técnica”.
Tarife explicó que “una vez superada esta primera fase tendrán que pasar otros cinco meses para la redacción de proyecto, por lo que se prevé que en julio de 2027 ya esté entregado y, por tanto, quien gobierne en el Ayuntamiento en ese entonces tendrá que decidir si lo ejecuta, aunque presupuestariamente puede ser viable si se destinan fondos del lote 2 del contrato marco a ello o bien si se saca directamente a licitación”.
En caso de optarse por licitar la obra, el concejal manifestó que habría que sumar cuatro meses más, por lo que la adjudicación de los trabajos llegaría en noviembre del próximo año. “Un proyecto de este tipo debería estar ejecutado en seis meses, por lo que los cálculos nos situarían en el verano de 2028 para tener concluida la actuación”, apuntó.
El proyecto para la colocación de lonas en la calle Castillo, que en principio iba a centrarse en crear sombra artificial en el tramo de Valentín Sanz, al final se llevará a cabo en toda la arteria comercial tras haber logrado el Ayuntamiento el permiso del Cabildo para poder ampliar la superficie de los trabajos, por lo que ha sido necesario convocar otro concurso de adjudicación a fin de redactar el nuevo proyecto.
“Llevamos trabajando en esta iniciativa desde hace algunos años, pero el objetivo ya está más cerca”, subrayó el también primer teniente alcalde capitalino.
Pavimento
Por otra parte, la intención del Ayuntamiento de convertir la popular calle Castillo en un refugio climático no solo se centrará en la instalación de las velas de sombra que cruzarán, de lado, a lado, los tramos de esta vía urbana, sino que otra de las intenciones que prevé llevar a cabo el área de Servicios Públicos pasaría, además, por cambiar el pavimento y plantar más arbolado a lo largo del recorrido para crear mayor confort térmico.
Al respecto, Tarife avanzó que “ya estamos valorando el proyecto para el nuevo firme de la calle Castillo y, en cuanto lo tengamos perfilado, se presentará a la asociación de comercios Zona Centro y a los vecinos para que lo estudien y opinen”.