Cambios en las guaguas de Santa Cruz de Tenerife: 6 líneas mejoran horarios y puntualidad

Santa Cruz de Tenerife hace balance del primer mes de los cambios aplicados a seis líneas de guaguas urbanas, con mejoras de puntualidad, ampliaciones de horario y nuevos recorridos. Las modificaciones entraron en vigor el 3 de agosto y afectan a las líneas 904, 908, 912, 914, 915 y 919.
Según los datos difundidos por el Ayuntamiento, algunas de las mayores mejoras se han producido en las líneas 914, 904 y 912. La 914 ha elevado su puntualidad del 82,9% al 91,7%, mientras que la 904 ha pasado del 84,8% al 90,9% y la 912, del 78,9% al 85,9%.
El Consistorio advierte, no obstante, de que se trata únicamente de los resultados del primer mes y que agosto presenta unas características de movilidad diferentes a otros periodos del año.
La nueva línea 915 conecta directamente Ofra con el Intercambiador
Una de las principales novedades es la línea 915, creada para conectar directamente el Intercambiador con Ofra a través de Tío Pino y Camino del Hierro.
Durante agosto registró 4.893 pasajeros en 382 viajes, con un tiempo medio de recorrido de 41 minutos y una puntualidad del 94,9%.
La línea funciona durante 15,8 horas diarias, entre las 6.20 y las 22.10 horas, y complementa la conexión que ya ofrece la 908 entre Ofra y el Intercambiador.
El Ayuntamiento ya había anunciado oficialmente que la nueva línea entraría en funcionamiento el 3 de agosto junto con modificaciones en otras cinco rutas urbanas.
Más guaguas y servicio hasta pasada la medianoche
La línea 908 ha unificado su recorrido por la Carretera General del Rosario y ha ampliado tanto el número de expediciones como su horario.
En días laborables incorpora dos servicios adicionales y funciona hasta las 00.15 horas. Durante los fines de semana suma seis expediciones y prolonga también los servicios nocturnos.
En agosto contabilizó 130.886 pasajeros y 2.442 viajes, con una puntualidad del 90,5%. Su cobertura diaria ha pasado de 18,8 a 21,2 horas.
También aumenta su oferta la línea 904, con tres expediciones adicionales en días laborables y dos durante fines de semana. El servicio se extiende hasta las 00.15 horas entre semana y las 00.10 horas los sábados, domingos y festivos.
Esta ruta transportó en agosto a 37.114 pasajeros y alcanzó una puntualidad del 90,9%, frente al 84,8% anterior.
La 914 mejora casi nueve puntos su puntualidad
La línea 914 cuenta desde agosto con un nuevo itinerario para dar cobertura a Residencial Anaga y la calle de La Rosa.
La ruta conecta el Intercambiador con La Salle, Méndez Núñez, la Rambla de Santa Cruz, Residencial Anaga, Francisco La Roche, San Isidro, La Rosa, El Pilar y plaza de España.
Durante agosto transportó a 23.579 pasajeros y alcanzó una puntualidad del 91,7%, lo que supone 8,8 puntos porcentuales más que el 82,9% registrado anteriormente.
El Ayuntamiento ya cifró en 4.899 los usuarios de esta línea durante sus primeros siete días con el nuevo recorrido.
La 912, por su parte, amplía especialmente su cobertura en días laborables y prolonga el servicio hasta la madrugada. En agosto sumó 24.658 pasajeros y 1.468 viajes. Su puntualidad se situó en el 85,9%, siete puntos más que anteriormente.
Por último, la 919 añadió una expedición en días laborables y amplió su horario. Durante agosto transportó a 34.045 pasajeros en 1.962 viajes y elevó su puntualidad hasta el 87,1%, 3,2 puntos más.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señala que los primeros datos muestran una evolución positiva, aunque considera que aún “es pronto para extraer conclusiones definitivas”.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, destaca especialmente la evolución de las líneas 914, 904 y 912 y asegura que el Ayuntamiento continuará evaluando las modificaciones para adaptar el servicio a los desplazamientos reales de los usuarios.