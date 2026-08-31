Santa Cruz anuncia cambios en tres líneas de guagua a partir de este martes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reordenará a partir de mañana, 1 de septiembre, el servicio de transporte urbano en el barrio de La Salud como consecuencia del inicio de las obras de mejora de la accesibilidad que se iniciarán en la calle Güímar, lo que afectará al recorrido de las líneas 904, 906 y 911.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, señala que “esta actuación se enmarca dentro de la ejecución de dos importantes proyectos previstos en esta zona, con una inversión de 5,3 millones de euros, y con los que se pretende generar en esta área entornos más modernos, funcionales y accesibles para los ciudadanos”. Añade que, “además de la mejora de la accesibilidad entre las calles Cornisa y Güímar, se incluye el desarrollo de otras actuaciones como la remodelación integral de la plaza y los espacios libres del entorno de las 1.000 Viviendas”.
Por su parte, Evelyn Alonso, concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, destaca que “la actuación en las calles Güímar y Cornisa, que cuentan con un presupuesto de 1.792.469,34 euros, está específicamente diseñada para conseguir una mejora sustancial en la accesibilidad entre ambas calles, atendiendo así las demandas realizadas por los vecinos y apostando por una mejora de la calidad de vida y de la seguridad en esta zona”.
La ejecución de las obras en la calle Güímar afectará a partir de mañana al recorrido de las líneas 904, 906 y 911 en sentido Cuesta Piedra, de forma que se modificará el trayecto desde la calle José Fonspertius, continuando por las calles Vía Cornisa, Tacoronte y Granadilla, desde donde se retomará el recorrido habitual.
Estos cambios, que se prolongarán hasta que finalicen las obras, irán unidos también a la anulación de las paradas 9223 Pedro Bernardo Fortall y 9224 Güímar, ofreciéndose como alternativa la 9222 Pedro Bernardo Fortall y 9225 Tacoronte.